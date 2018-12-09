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Мокрый снег и туман ожидаются в ближайшие дни на Жлобинщине
10.12.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Мокрый снег с дождем ожидается на Жлобинщине сегодня, 10 декабря. Сохранится облачная погода, местами туман, слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный 4-9 м/с. Максимальная температура воздуха днем 0, +4.
Во вторник, 11 декабря, также будет преимущественно облачно, местами туман, на дорогах гололедица. Ожидаются осадки в виде мокрого снега. Ветер неустойчивый 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -3, +2, днем -2, +3.
В среду, 12 декабря, облачно, ночью кратковременный снег, днем возможна слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0, -5, днем -3, +2.
Уровень воды в реке Днепр за 6 дней поднялся на 29 см на 9 декабря составил 93 см.
По материалам Жлобинской метеостанции подготовила Людмила КРИЧКО.
Фото из архива газеты "Новы дзень".
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Мокрый снег с дождем ожидается на Жлобинщине сегодня, 10 декабря. Сохранится облачная погода, местами туман, слабый гололед, на отдельных участках дорог...
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