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Нужна ли вам медицинская маска, и что ее заменит: мнение врача

10.12.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Нужна ли вам медицинская маска, и что ее заменит: мнение врача

Врач-терапевт, иммунолог Татьяна Ярцева разъясняет:

«Маска, конечно, помогает — снижается концентрация вирусных микроорганизмов, которые вы выдыхаете (маска скорее защищит окружающих от вашей инфекции, чем вас). Поэтому, в частности, рекомендуется проветривать помещение. Нужно понимать, что эффект маски временный, так как ее надо менять каждые два часа. Такой же эффект получается, если увлажнять слизистую оболочку, промывать нос и горло.

Важный фактор — еще и ваше личное состояние. Если вы понимаете, что находитесь в состоянии стресса, вас продуло, вы ослаблены, то маска вас не спасет. Как альтернатива, можно промывать нос, проводить другие профилактические процедуры. Для промывания  подойдет обычная вода, морская вода, физраствор. Можно даже набрать в обычный флакон  из-под сосудосуживающего препарата физраствор и пшикать в нос. Зачем это нужно? Зимой слизистые оболочки требуют увлажнения из-за слишком сухого воздуха в помещениях, где долго работают обогреватели».

Источник: mail.ru

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Врач-терапевт, иммунолог Татьяна Ярцева разъясняет: «Маска, конечно, помогает — снижается концентрация вирусных микроорганизмов, которые вы...
 
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