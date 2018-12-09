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Нужна ли вам медицинская маска, и что ее заменит: мнение врача
10.12.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Врач-терапевт, иммунолог Татьяна Ярцева разъясняет:
«Маска, конечно, помогает — снижается концентрация вирусных микроорганизмов, которые вы выдыхаете (маска скорее защищит окружающих от вашей инфекции, чем вас). Поэтому, в частности, рекомендуется проветривать помещение. Нужно понимать, что эффект маски временный, так как ее надо менять каждые два часа. Такой же эффект получается, если увлажнять слизистую оболочку, промывать нос и горло.
Важный фактор — еще и ваше личное состояние. Если вы понимаете, что находитесь в состоянии
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Врач-терапевт, иммунолог Татьяна Ярцева разъясняет: «Маска, конечно, помогает — снижается концентрация вирусных микроорганизмов, которые вы...
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