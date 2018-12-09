Нужна ли вам медицинская маска, и что ее заменит: мнение врача

«Маска, конечно, помогает — снижается концентрация вирусных микроорганизмов, которые вы выдыхаете (маска скорее защищит окружающих от вашей инфекции, чем вас). Поэтому, в частности, рекомендуется проветривать помещение. Нужно понимать, что эффект маски временный, так как ее надо менять каждые два часа. Такой же эффект получается, если увлажнять слизистую оболочку, промывать нос и горло.

Важный фактор — еще и ваше личное состояние. Если вы понимаете, что находитесь в состоянии стресса , вас продуло, вы ослаблены, то маска вас не спасет. Как альтернатива, можно промывать нос, проводить другие профилактические процедуры. Для промывания подойдет обычная вода, морская вода, физраствор. Можно даже набрать в обычный флакон из-под сосудосуживающего препарата физраствор и пшикать в нос. Зачем это нужно? Зимой слизистые оболочки требуют увлажнения из-за слишком сухого воздуха в помещениях, где долго работают обогреватели».

Источник: mail.ru

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