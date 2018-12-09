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В Светлогорске парень угрожал спрыгнуть с трубы. С ним вели переговоры

10.12.2018 10:17 — Разное | Аргументы и факты  
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В Светлогорске парень угрожал спрыгнуть с трубы. С ним вели переговоры
ranak.me

Инцидент произошел рано утром 9 декабря, передает «Ранак».

Очевидцы заметили парня, который взобрался на трубу трубы теплотрассы Светлогорской ТЭЦ. На приказы рабочих ТЭЦ слезть он не реагировал. На место происшествия были вызваны сотрудники милиции и МЧС. Они на протяжении двух часов вели переговоры с парнем. Тот грозился спрыгнуть. Один из сотрудников Светлогорского отдела охраны смог подняться наверх по скобам и уговорить парня спуститься.

Молодого человека доставили в больницу. Как сообщается, предположительно, парень находился в неадекватном состоянии.

 

 

 
 
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Молодого человека доставили в больницу. Как сообщается, предположительно, парень находился в неадекватном состоянии.
 
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