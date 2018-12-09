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Нужно ли пить витамины?

10.12.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Как только на улице холодает, многие начинают скупать их, чтобы укрепить иммунитет.

Витамины – это соединения, которые содержатся в продуктах питания и частично вырабатываются организмом, поддерживают обмен веществ и работу внутренних органов. Необходимое количество настолько мало, что часто трудно даже сосчитать нули после запятой в доле – потребность в витамине В12 — 0,0000024 г.

Осенью и зимой часто говорят об авитаминозе. Сразу вспоминаются матросы, которые болели цингой, потому что в мореплаваниях не хватало аскорбиновой кислоты. Встретить дефицит сегодня невозможно – питание стало более разнообразным, даже недороги овощи содержат полный комплекс необходимого: картошка, квашеная капуста – источники того самого «С», грубая овсянка – содержит комплекс группы «В».

 
 
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Как только на улице холодает, многие начинают скупать их, чтобы укрепить иммунитет. Витамины – это соединения, которые содержатся в продуктах питания и частично...
 
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