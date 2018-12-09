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Продукты, количество которых надо увеличить зимой

10.12.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Зима — это не только ожидание праздника и длинных каникул, но и высокая вероятность заболеть. Но поскольку еда имеет некоторое влияние на организм, корректировка диеты можешь снизить негативное влияние зимы. Вот что стоит употреблять чаще, чем раньше.

1. Красный перец

Витамин С добавляет энергии и укрепляет иммунную систему, что особенно важно в холодную пору. Все знают, что для этого нужно есть цитрусовые, но в красном перце больше витамина С, чем в апельсине! А также есть каротиноиды, которые не только придают ему яркий цвет, но и являются мощными антиоксидантами.

 
 
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Зима — это не только ожидание праздника и длинных каникул, но и высокая вероятность заболеть. Но поскольку еда имеет некоторое влияние на организм, корректировка...
 
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