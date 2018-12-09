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Большие проценты и много плюшек. Как открыть депозит и разбогатеть?

10.12.2018 10:32 — Разное | Аргументы и факты  
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Большие проценты и много плюшек. Как открыть депозит и разбогатеть?
Фото из открытых источников

Времена, когда вкладчик с легкостью доверял свои кровные ближайшему к дому банку, давно прошли. Во-первых, банков – и, как следствие, – вариантов депозитов стало очень много. Во-вторых, «отнести» свои сбережения на банковский счет можно и в онлайн-режиме. Вместе с экспертами Альфа-Банка составили шпаргалку для потенциальных вкладчиков, которая поможет выбрать более доходный вариант для сбережения.

Совет первый. Определитесь с валютой вклада

Белорусские банки работают с четырьмя валютами для накоплений: белорусский рубль, доллар, евро и российский рубль. Чаще всего, каждый банк предлагает клиентам линейку депозитов, которая включает все эти варианты.

Что нужно именно вам, зависит от конкретных целей и того, как вы собираетесь тратить свои сбережения в будущем. Собираете на отпуск в Европе – копите в евро, планируете делать ремонт – выбирайте рубли. Кстати, вклады в национальной валюте сейчас довольно выгодны на фоне существующей низкой инфляции.

Большие проценты и много плюшек. Как открыть депозит и разбогатеть? Чем депозит отличается от вклада?

Совет второй. Спланируйте, когда вам потребуется вклад

Этот пункт важен не только с точки зрения срока вклада. Дело в том, что в Беларуси депозиты делятся на два типа: отзывные и безотзывные. Как уже угадывается из названия, первые можно забрать в любой момент, вторые – нет. Разумеется, ставки по отзывным депозитам всегда менее выгодны, чем по безотзывным.

А вот что касается сроков размещения, то не всегда короткий вклад будет приносить меньший доход. Например, в Альфа-Банке недавно появились рублевые депозиты со сроком 12-13 месяцев, имеющие при этом максимальную на данный момент ставку – 12,5% годовых («Альфа-Фикс» и «Альфа-Ракета»).

Совет третий. Посмотрите внимательно на ставку по вкладу

И здесь нужно смотреть не только на саму цифру, но и на то, может ли она измениться. Самое лучшее для нас, конечно, если ставка будет фиксированная. Это значит, что банк не может поменять ее в одностороннем порядке.

Кстати, иногда банки «хитрят» и обещают фиксированную высокую ставку только на какой-то конкретный срок, а затем оказывается, что доходность могут пересмотреть.

Еще один важный момент: есть ли по вкладу капитализация процентов. Если говорить просто, то это когда в первый месяц действия вклада к вашим деньгам прибавили процент банка, а во второй – процент посчитали уже с учетом всей накопленной суммы, а не той, что была изначально. Естественно, вклад с капитализацией более доходный.

Совет четвертый. Узнайте, можно ли пополнять вклад

Иногда банки не разрешают делать дополнительные взносы по уже открытым депозитам. Иногда «донести» денежки можно на определенных условиях: например, в первые несколько месяцев, в первый год действия вклада. Например, вклад «Альфа-Ракета» в Альфа-Банке предусматривает разные варианты пополнения: для депозитов сроком 14 месяцев дополнительные взносы принимают первые 2 месяца, а если депозит открыт на 2 года, – то весь первый год.

Конечно, если вклад нельзя пополнить, это не значит, что он «плохой». Просто вам самому нужно подумать: будет ли у вас возможность и необходимость делать дополнительные взносы. Одно дело, если у вас уже есть крупная сумма, которую вы просто кладете в банк и ждете проценты. Другое дело, если вы планируете делать накопления постепенно и собираетесь вносить деньги с каждой зарплаты.

Большие проценты и много плюшек. Как открыть депозит и разбогатеть? Что выгоднее - депозит или облигация?

Совет пятый. Поинтересуйтесь, можно ли потратить проценты раньше срока

Особенно актуален этот пункт для безотзывных вкладов. Многие банки разрешают пользоваться накопленными процентами – кто-то полностью, кто-то – лишь частично. Если вы собираетесь тратить заработанные проценты раньше окончания срока вклада, уточните, как это повлияет на общую доходность.

Совет шестой. Присмотритесь ко всем «плюшкам» вклада

А их множество – и некоторые могут оказаться весьма полезными. Многие вклады сейчас можно открывать онлайн, например, через интернет-банкинг или через приложение банка в смартфоне. Кстати, банки сейчас активно развивают это направление, так что часто ставки по онлайн-депозитам будут чуть выгоднее, чем те, которые вам предложат в отделении банка.

Разумеется, стоит узнать заранее, как можно пополнять вклад: есть ли возможность делать это удаленно или даже в автоматическом режиме (когда с вашей карты в определенный день часть денег «перейдет» на депозитный счет).

Ну и посмотрите, есть ли какие-то бонусы по выбранным вами депозитам. Например, Альфа-Банк предлагает всем, кто открыл вклад «Альфа-Актив» пластиковую карту Visa Gold или Visa Platinum с бесплатным обслуживанием на 3 года.

Совет седьмой. Как же не запутаться?

Конечно, обойти, обзвонить да хотя бы просто прочесть информацию на сайтах всех банков не так легко. Если вы уже решили, что хранить деньги будете в каком-то конкретном банке, то проведите сравнительный анализ именно его депозитной линейки. Например, поговорите с работником банка, обозначьте критерии, по которым выбираете вклад. Как правило, опытные специалисты сузят ваш выбор до нескольких, а то и одного предложения.

Если же «любимого» банка нет, то воспользуйтесь сайтами, которые собирают информацию о банковских продуктах. Если ввести в калькулятор вкладов важные для вас критерии (валюта, срок, сумма и так далее), система подберет подходящие варианты. Вот их уже стоит детально и внимательно изучить самому.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Вместе с экспертами Альфа-Банка составили шпаргалку для потенциальных вкладчиков, которая поможет выбрать более доходный вариант для сбережения.
 
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