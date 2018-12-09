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В Жлобинском районе в ДТП погибли мать и сын
10.12.2018 10:31 — Разное | Аргументы и факты
ДТП произошло вблизи населенного пункта Папоротное.
Легковой автомобиль BMW опрокинулся в мелиоративный канал. За рулем легковушки находился 37-летний житель Жлобина, пишет
В результате погибли водитель и ехавшая с ним мать 1959 года рождения.
По факту ДТП проводится проверка.
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По факту ДТП проводится проверка.
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