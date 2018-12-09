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Прогноз по валютам: как вырастет доллар к концу 2018 года?

10.12.2018 10:30 — Разное | Партизан  
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Завершившаяся валютная неделя на белорусском рынке была спокойной: изменения курсов минимальные, по итогам пятничных торгов белорусский рубль даже немного укрепился к корзине.

Чего ждать к концу этой недели и к концу месяца? Комментирует Вадим Иосуб, старший аналитик компании «Альпари».



– Минувшая неделя была предельно спокойной для финансового рынка. Для валют была характерна малая динамика. По итогам недели евро снизился к доллару на 0,01% – с 1,1380 до 1,1370. Доллар вырос и к российскому рублю на 0,5%: с 66,6 до 66,9 рублей.

В результате и доллар, и евро к белорусскому рублю снизились предельно незначительно, а российский рубль к белорусскому немного подешевел.

Доллар укрепился к белорусскому рублю на 0,06%. Евро снизился к белорусскому рублю на 0,04%. Российский рубль подешевел на 0,42%.

При этом корзина подешевела на 0,2%, то есть белорусский рубль укрепился к корзине после двух недель снижения.
На этой неделе поводов для серьезной волатильности не будет. Доллар и евро останутся вблизи текущих уровней, а российский рубль может немного снизиться.


Доллар по итогам торгов в пятницу 14 декабря будет стоить около 2,12 рублей, евро останется вблизи 2,42 рублей, российский рубль немного снизится – до 3,18 рублей за 100 российских.

Что касается прогноза на конец 2018 года, то у доллара есть потенциал для роста, но совсем небольшой.

Теоретически доллар может подорожать к концу года до 2,15 рублей, но вряд ли он будет стоить больше обозначенного уровня.   

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Завершившаяся валютная неделя на белорусском рынке была спокойной: изменения курсов минимальные, по итогам пятничных торгов белорусский рубль даже немного...
 
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