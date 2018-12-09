Виктор Маргелов: Не каждый согласится быть изгоем

«Задачу по обеспечению роста ВВП республики до 100 миллиардов долларов США к 2025 году, поставленную лидером страны, наш Союз воспринимает не как политический призыв, а как насущную социально-экономическую необходимость. Мы хотим внести капитальный вклад в ее выполнение. Бизнес столицы и столичного региона патриотичен…»





Эту пламенную речь Ладутько произнес во время круглого стола, на котором обсуждалось выполнение «Стратегии развития малого и среднего бизнеса в Республике Беларусь до 2030 года».





Как отреагировали бизнесмены на воззвание Ладутько? И нет ли у председателя предпринимательского союза президентских амбиций?





Первый вице-председатель Минского столичного союза предпринимателей и работодателей Виктор Маргелов тоже немного озадачен услышанным…





-- К сожалению, ничего другого Николай Ладутько не сказал, и так как за этой фразой не последовало его программной речи, то вопросы остались, -- говорит Виктор Маргелов. – Мы регулярно общаемся, сейчас вместе планируем проведение совещания лидеров ведущих бизнес-ассоциаций, потому что, откровенно говоря, ситуация с выполнением «Стратегии развития малого и среднего бизнеса» очень тяжелая. И вопрос не в том, потянет ее выполнение Ладутько или не потянет. Дело в том, что ни один союз и даже Министерство экономики не способны выполнить эту стратегию. Для начала нужно выработать коллективную программу, а потом ее реализовывать. Однако пока этим в стране никто не занимается.





-- То есть все говорят, что Стратегию нужно выполнять, а как – никто не знает?





-- Представитель Министерства экономки на нашем круглом столе сказал, что разосланы письма во все органы госуправления с просьбой дать ответ, что они хотели бы сделать в рамках реализации Стратегии в 2019 году. И то, что они напишут, должно лечь в основу реализации на следующий год. А в Стратегии написано, что до 2020 года мы должны уже полностью создать правовое поле для решительных шагов дальше!





То есть вопросов пока много. И многие из них упираются в веру. Я понимаю, что многие даже сопричастные с этим делом особо не верят, что что-то может кардинально измениться. Просто все делают по инерции, не видят результата и. соответственно, на него не ориентируются.





Нужно, чтобы под эту «Стратегию развития малого и среднего бизнеса» были разработаны конкретные планы – со сроками, ресурсами, ответственными, чтобы было создано благоприятное правовое поле. А пока мы просто стоим на месте.





Ну и свободу у нас дают почему-то только крупным предпринимателям, а им достаются кости…









-- Когда избрали Ладутько председателем столичного предпринимательского союза, вы одним из первых сказали: ему понадобится время, чтобы осмотреться и во всем разобраться…





-- Нужно в этой каше повариться не год и не три, чтобы более-менее понимать, что происходит и кто за что отвечает. Поэтому, на мой взгляд, еще рано ждать от Ладутько каких-то действий. Безусловно, он старается, но до ведущего лидера ему еще далеко.





-- Печалька, одним словом…





-- К сожалению, да. У предпринимательской элиты нет понимания, за что бороться. Нет общей идеи. Каждый свободу предпринимательской деятельности понимает по-своему, и делает все по-своему. Настали времена лебедя, рака и щуки. Каждый выживает сам по себе, в результате ничего ценного сегодня не представляется ни обществу, ни власти. И это очень большая проблема. 13 декабря на встрече лидеров ведущих бизнес-ассоциаций мы собираемся серьезно обсуждать эту тему, формулировать приоритеты. Может быть, удастся выработать какую-то общую дорожную карту.





-- Виктор Егорович, а Ладутько с вами часто советуется? И у вас расходятся взгляды на то, что сейчас нужно делать?





-- Я боюсь об этом для прессы говорить…





Мы сейчас решаем, как организовать коллективную работу – тоже море проблем возникло. Как оказалось, демократия без чьей-то ведущей роли –еще хуже, чем просто авторитаризм. Когда нет четкой идеи, за которой все идут, получается, один идет в лес, а другой по дрова. Серьезный разброс мнений идет, разный уровень подготовки. Что-то общее найти даже среди продвинутых предпринимателей очень сложно. Но сейчас не только в деловом сообществ такое творится, но и во всей стране примерно тоже самое происходит…





-- А впереди выборы, кстати…





-- Может, как раз к выборам ясности будет больше. Хотелось бы, чтобы кто-то выступил с конструктивной программой действий. Ясно, что нет ресурсов шансов на глобальную победу, но тем не менее общество хотя бы услышало какие-то мнения. Может, произошел бы толчок…









-- Вы или Ладутько будете баллотироваться в президенты?





-- Думаю, нет. Мне кажется, даже в депутаты никто не пойдет. Мы сейчас смотрим на тех депутатов, которые прошли в парламент от оппозиции, что они делают… Да, определенная площадка для выступлений есть, и что-то говорить с трибуны можно, но это как глас вопиющего в пустыне…





Поверьте, очень тяжело говорить, когда ты понимаешь, что все равно сделают не так, как ты предлагаешь. И когда в десятый или в двадцатый раз никто тебя не хочет слышать, начинаешь сам себе задавать вопросы: может, у меня с головой что-то не так? Очень тяжело быть в меньшинстве, плыть против течения. Не каждый согласится быть изгоем. Нужна сильная мотивация…







