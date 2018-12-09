Демократы могут потребовать слушаний об импичменте Трампа

По мнению конгрессмена Джерольда Надлера, американский лидер «окружил себя жуликами» и был частью широкого «заговора против американского народа» с целью победить на выборах в 2016 году.













Демократ из Нью-Йорка, Надлер, вероятно, станет председателем юридического комитета Палаты представителей, когда в январе демократы получат контроль над палатой. Он заявил CNN, что законодатели должны решить, «насколько важны» обвинения против Трампа, однако обвинения с целью импичмента должны выдвигаться «только в случае серьезных правонарушений».





Надлер высказал это мнение через два дня после того, как федеральные прокуроры обвинили бывшего адвоката Трампа Майкла Коуэна в организации выплаты отступных в размере 280 тысяч долларов двум женщинам, утверждавшим, что они состояли в любовной связи с Трампом, в обмен на их молчание перед выборами. При этом прокуроры заявили, что указанные выплаты производились в координации c Трампом и по его указанию.





По мнению Надлера, если эти утверждения в отношении Трампа окажутся правдой, то они, «безусловно, могут стать основаниями для импичмента». Это может привести к отстранению президента от должности, если Сенат признает его виновным двумя третями голосов – сомнительная перспектива, учитывая, что республиканцы сохранят контроль над Сенатом и в новом составе Конгресса, который приступит к работе в январе.





Надлер заявил, что законодателям нужно будет «изучить все это» с учетом выводов спецпрокурора Роберта Мюллера по поводу утверждений о том, что Трамп и его штаб вступали в сговор с Россией, чтобы помочь ему победить и что, уже на посту президента, Трамп препятствовал правосудию, пытаясь сорвать расследование, которое длится уже 19 месяцев.









Министерство юстиции руководствуется принципом, согласно которому против действующего президента обвинения не выдвигаются, но они могут быть предъявлены после того как глава государства покинет этот пост. Однако, по мнению Надлера, «Конституция не запрещает выдвигать обвинения против президента».





«Никто не должен быть выше закона», – заявил он.





Трамп отверг новые обвинения против него в связи с выплатами актрисе фильмов для взрослых Сторми Дэниелс и модели журнала Playboy Карен Макдугал, а также обвинения в контактах его предвыборного штаба с Россией.





«Мы довольны тем, что мы читаем», – заявил Трамп в субботу. Накануне он написал в «Твиттере»: «Полностью снимает (подозрения с) президента. Спасибо!».





Трамп призывает к прекращению расследования Мюллера, но республиканский сенатор Марко Рубио заявил ABC News: «Я всегда поддерживал и продолжаю поддерживать расследование Мюллера, потому что считаю, что это в лучших интересах всех причастных, включая, кстати, президента».





Коуэну грозит несколько лет тюремного заключения, и ожидается, что приговор ему будет вынесен в среду. Помимо него, Мюллеру удалось добиться признаний вины или обвинительных приговоров в отношении первого советника Трампа по национальной безопасности, бывшего менеджера его предвыборного штаба, бывшего заместителя главы предвыборного штаба, внешнеполитического советника и других, менее заметных фигур.





В воскресенье Трамп обрушился с критикой на бывшего директора ФБР Джеймса Коми, который возглавлял «российское» расследование до Мюллера и был уволен президентом. В пятницу Коми дал показания в Палате представителей о его роли в связанных с выборами расследованиях деятельности штабов Трампа и его соперника, бывшего госсекретаря демократа Хиллари Клинтон.









«245 раз бывший директор ФБР Джеймс Коми говорил следователям Палаты представителям, что он не знает, не помнит или не может вспомнить что-то, о чем его спрашивали», – написал Трамп в «Твиттере».





«Организатор утечек Джеймс Коми, наверное, поставил рекорд по количеству лжи Конгрессу за один день. Его показания в пятницу были настолько ложными! Вся эта история – подстроенное мошенничество, которым руководят нечестные люди, которые были готовы сделать все, чтобы я не стал президентом. Теперь их разоблачили!».