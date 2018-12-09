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«Белавиа» об инциденте в Борисполе: самолет стойкой шасси задел грунт

10.12.2018 09:56 — Разное | Партизан  
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В аэропорту Борисполь вечером в воскресенье борт «Белавиа» (Boeing 737−500) сбил фонари при выруливании. Авиакомпания прокомментировала происшествие в Киеве.

— После посадки в сложных метеоусловиях воздушное судно, выполнявшее рейс В2 845 по маршруту Минск — Киев 9 декабря 2018 года, при пробеге правой стойкой шасси задело грунт, — сообщили TUT.BY в пресс-службе авиакомпании. — Командир корабля устранил боковое уклонение самолета, после чего самолет продолжил движение по взлетно-посадочной полосе, зарулив на стоянку для парковки. Самолет получил незначительные повреждения. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

В «Белавиа» сообщают, что причины инцидента расследуются. У самолета Boeing 737−500 поврежден обтекатель. Сейчас в аэропорту Борисполь находятся специалисты авиакомпании, которые осматривают самолет.

Пассажиров из аэропорта Борисполь в Минск отправили следующим рейсом.

«Аэропорт работает в штатном режиме. При выруливании самолет „Белавиа“ сбил фонари. Мы на какое-то время закрывали полосу для того, чтобы очистить ее. Самолет самостоятельно дошел до места стоянки. Самолет принадлежит Беларуси, и они будут выяснять причины произошедшего. У него поцарапан обтекатель. Других повреждений нет», — ранее сообщил «Вестям» директор аэропорта Борисполь Павел Рябикин.


Как уточняет «Белавиа», речь идет о фонарях, которые освещают взлетно-посадочную полосу.

На время ЧП был напряженный период в работе Борисполя: одиннадцать самолетов были перенаправлены в другие аэропорты, отмечал директор аэропорта.

Это не первый инцидент «Белавиа» в аэропорту Борисполь. В декабре 2017 года, напомним, самолет авиакомпании сошел с полосы во время «рулежки».

— После посадки самолета, во время руления и ухода со взлетно-посадочной полосы на рулежную дорожку, переднее шасси воздушного судна частично задело грунт, в связи с чем командир экипажа принял решение прекратить движение, — сообщила тогда пресс-служба авиакомпании.

Пассажиры были доставлены в терминал на перронных автобусах для получения багажа и прохождения пограничного и таможенного контроля. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

 
Теги: Минск
 
 
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В аэропорту Борисполь вечером в воскресенье борт «Белавиа» (Boeing 737−500) сбил фонари при выруливании. Авиакомпания прокомментировала происшествие в Киеве.
 
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