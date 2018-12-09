|
«Белавиа» об инциденте в Борисполе: самолет стойкой шасси задел грунт
В аэропорту Борисполь вечером в воскресенье борт «Белавиа» (Boeing 737−500) сбил фонари при выруливании. Авиакомпания прокомментировала происшествие в Киеве.
— После посадки в сложных метеоусловиях воздушное судно, выполнявшее рейс В2 845 по маршруту Минск — Киев 9 декабря 2018 года, при пробеге правой стойкой шасси задело грунт, — сообщили
В «Белавиа» сообщают, что причины инцидента расследуются. У самолета Boeing 737−500 поврежден обтекатель. Сейчас в аэропорту Борисполь находятся специалисты авиакомпании, которые осматривают самолет.
Пассажиров из аэропорта Борисполь в Минск отправили следующим рейсом.
«Аэропорт работает в штатном режиме. При выруливании самолет „Белавиа“ сбил фонари. Мы на какое-то время закрывали полосу для того, чтобы очистить ее. Самолет самостоятельно дошел до места стоянки. Самолет принадлежит Беларуси, и они будут выяснять причины произошедшего. У него поцарапан обтекатель. Других повреждений нет», — ранее сообщил «Вестям» директор аэропорта Борисполь Павел Рябикин.
Как уточняет «Белавиа», речь идет о фонарях, которые освещают взлетно-посадочную полосу.
На время ЧП был напряженный период в работе Борисполя: одиннадцать самолетов были перенаправлены в другие аэропорты, отмечал директор аэропорта.
Это не первый инцидент «Белавиа» в аэропорту Борисполь. В декабре 2017 года, напомним, самолет авиакомпании сошел с полосы во время «рулежки».
— После посадки самолета, во время руления и ухода со взлетно-посадочной полосы на рулежную дорожку, переднее шасси воздушного судна частично задело грунт, в связи с чем командир экипажа принял решение прекратить движение, — сообщила тогда пресс-служба авиакомпании.
Пассажиры были доставлены в терминал на перронных автобусах для получения багажа и прохождения пограничного и таможенного контроля. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В аэропорту Борисполь вечером в воскресенье борт «Белавиа» (Boeing 737−500) сбил фонари при выруливании. Авиакомпания прокомментировала происшествие в Киеве.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)