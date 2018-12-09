Мадуро обвинил США в подготовке госпереворота в Венесуэле









"В настоящее время идет и координируется Белым домом попытка подорвать демократическую жизнь Венесуэлы и попытка совершить государственный переворот против демократического и конституционного режима, который существует в нашей стране", - заявил Мадуро.





Президент Венесуэлы пообещал в ближайшее время организовать пресс-конференцию, на которой расскажет о "раскрытых им планах США".



