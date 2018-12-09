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Мадуро обвинил США в подготовке госпереворота в Венесуэле
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что США намерены совершить государственный переворот в Боливарианской Республике, передает AVN.
"В настоящее время идет и координируется Белым домом попытка подорвать демократическую жизнь Венесуэлы и попытка совершить государственный переворот против демократического и конституционного режима, который существует в нашей стране", - заявил Мадуро.
Президент Венесуэлы пообещал в ближайшее время организовать пресс-конференцию, на которой расскажет о "раскрытых им планах США".
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что США намерены совершить государственный переворот в Боливарианской Республике, передает AVN.
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