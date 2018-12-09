США и арабские страны ведут переговоры о создании аналога НАТО

DW . Он рассказал, что обсуждается создание Ближневосточного стратегического альянса (MESA, Middle East Strategic Alliance), сообщает





По словам саудовского министра, в альянс могут войти также Египет и Иордания.





"Цель заключается в том, чтобы достичь договоренностей в области безопасности на Ближнем Востоке, которые могут защитить регион от внешней агрессии и укрепить отношения между США и странами региона", - сказал аль-Джубейр.





Помимо этого, в воскресенье в Госдепартаменте США призвали страны Персидского залива укреплять дружеские отношения, чтобы противостоять Ирану, создав альянс MESA.





СМИ отмечают, что новый альянс будет похож на НАТО.



