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США и арабские страны ведут переговоры о создании аналога НАТО

10.12.2018 09:50 — Разное | Партизан  
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Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что ряд арабских стран ведет переговоры с США о новом соглашении по безопасности для защиты Ближнего Востока от "внешней агрессии".

Он рассказал, что обсуждается создание Ближневосточного стратегического альянса (MESA, Middle East Strategic Alliance), сообщает DW.

 По словам саудовского министра, в альянс могут войти также Египет и Иордания.

"Цель заключается в том, чтобы достичь договоренностей в области безопасности на Ближнем Востоке, которые могут защитить регион от внешней агрессии и укрепить отношения между США и странами региона", - сказал аль-Джубейр.

Помимо этого, в воскресенье в Госдепартаменте США призвали страны Персидского залива укреплять дружеские отношения, чтобы противостоять Ирану, создав альянс MESA.

СМИ отмечают, что новый альянс будет похож на НАТО.


 
 
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Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что ряд арабских стран ведет переговоры с США о новом соглашении по безопасности для защиты...
 
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