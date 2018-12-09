|
США и арабские страны ведут переговоры о создании аналога НАТО
Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что ряд арабских стран ведет переговоры с США о новом соглашении по безопасности для защиты Ближнего Востока от "внешней агрессии".
Он рассказал, что обсуждается создание Ближневосточного стратегического альянса (MESA, Middle East Strategic Alliance), сообщает
По словам саудовского министра, в альянс могут войти также Египет и Иордания.
"Цель заключается в том, чтобы достичь договоренностей в области безопасности на Ближнем Востоке, которые могут защитить регион от внешней агрессии и укрепить отношения между США и странами региона", - сказал аль-Джубейр.
Помимо этого, в воскресенье в Госдепартаменте США призвали страны Персидского залива укреплять дружеские отношения, чтобы противостоять Ирану, создав альянс MESA.
СМИ отмечают, что новый альянс будет похож на НАТО.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что ряд арабских стран ведет переговоры с США о новом соглашении по безопасности для защиты...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)