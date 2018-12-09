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Сегодня в Щучине состоится неординарный футбольный матч

10.12.2018 10:40 — Разное | Аргументы и факты  
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Сегодня в Щучине состоится неординарный футбольный матч
Фото из открытых источников

Щучинцы решили ознаменовать утвержденный ООН праздник спорта №1 проведением футбольного поединка с нетипичным составом участников. В 18 часов в зале спорткомплекса отдела образования, спорта и туризма Щучинского райисполкома выйдут две команды. Их составы сформированы из игроков разных возрастных категорий. В каждой спортсмен от 1 до 10 лет, от 10 до 20 лет, от 20 до 30 лет и т.д. до 80 лет!

- Такой разбежкой в возрасте мы хотим подчеркнуть, что футболу все возрасты покорны! – делает акцент председатель Щучинского райисполкома Сергей Ложечник. – Данный факт подчеркивает единство людей, объединенных футболом. Кроме того, мы изготовили специальную форму для футболистов. У одной команды майки красного цвета, у другой – зеленого. Вместе они образуют цвет нашего национального флага. Ну а учитывая, что Беларусь зовется синеокой, форменные гетры синего цвета. Никаких случайностей!

Сегодня в Щучине состоится неординарный футбольный матч Игорь Стасевич признан лучшим футболистом Беларуси по итогам 2018 года

К сказанному Сергеем Васильевичем остается добавить, что в составах команд будут еще и представители разных профессий, а также пола! Самые юные – 8-летние учащиеся Ярослав Набоков и девочка Анастасия Сайдак. Они занимаются футболом уже два года. Самому возрастному игроку Тадеушу Федюку через месяц исполнится 80, а Георгий Белко всего на год младше. Первый до выхода на пенсию работал на заводе «Автопровод», до сих пор не бросая занятия спортом. Второй в прошлом педагог-физкультурник, отличник Народного просвещения БССР.

Помимо них в командах сойдутся работники сельского хозяйства и промышленности, милиции и Следственного комитета, индивидуальные предприниматели и чиновники. Большинство из них объединяет игра в прошлом или настоящем за команды «Автопровод» и «Щучин». Есть и без пяти минут профессиональный футболист – игрок дублирующего состава гродненского «Немана» Валентин Гидревич. Так что матч обещает стать зрелищным и бескомпромиссным. Кстати, Сергей Ложечник выйдет на площадку не только в качестве главы района, но и игрока «красных».

Праздничную атмосферу в зале будут поддерживать участники образцовой студии эстрадного пения «Апрель» и танцевальный коллектив «Контрасты» Щучинского дворца творчества детей и молодёжи. Их выступления одновременно напомнят о республиканской акции «Наши дети», которая стартует как раз 10 декабря.

Посетить поединок организаторы приглашают всех жителей и гостей района, обещая яркие впечатления и прекрасное настроение.

Сергей Шершеневич

 
 
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В райцентре Щучин Гродненской области 10 декабря состоится неординарный футбольный матч, посвященный Всемирному дню футбола.
 
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