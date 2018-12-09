10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неизвестный сообщил о минировании пл.Независимости в Минске, правоохранители проводят проверку. Об этом БЕЛТА рассказали в ГУВД Мингорисполкома.

"В 9.42 в оперативно-дежурную службу ГУВД Мингорисполкома поступил звонок от неизвестного с сообщением "о заминировании пл.Ленина". На месте работают сотрудники милиции, саперно-пиротехнической группы внутренних войск. Проводится эвакуация людей", - говорится в сообщении.-0-