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Неизвестный сообщил о минировании пл.Независимости в Минске

10.12.2018 10:51 — Разное | БелТА  
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10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неизвестный сообщил о минировании пл.Независимости в Минске, правоохранители проводят проверку. Об этом БЕЛТА рассказали в ГУВД Мингорисполкома.

"В 9.42 в оперативно-дежурную службу ГУВД Мингорисполкома поступил звонок от неизвестного с сообщением "о заминировании пл.Ленина". На месте работают сотрудники милиции, саперно-пиротехнической группы внутренних войск. Проводится эвакуация людей", - говорится в сообщении.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неизвестный сообщил о минировании пл.Независимости в Минске, правоохранители проводят проверку. Об этом БЕЛТА рассказали в ГУВД...
 
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