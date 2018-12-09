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Следственный комитет снял ролик про чиновника-взяточника

10.12.2018 09:51 — Разное | UDF  
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Скриншот из видео
Следственный комитет Беларуси опубликовал на Youtube ролик про чиновника-взяточника. В своём кабинете он берёт деньги от бизнесмена. А позже, отправившись на отдых, вместо номера отеля попадает в тюремную камеру.

“Мораль истории проста: человек — творец своей судьбы и сам решает, провести ему отдых на курорте или в местах не столь отдаленных, — объясняют авторы ролика. — Только не всегда понимание этого факта приходит вовремя”.



9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией. Этим видео Следственный комитет надеется отрезвить тех, кто замыслил должностные преступления. Ведь “отдыхать приходится от всего, что по-настоящему в этой жизни дорого, причем фактически по своей же воле”.

 
 
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Следственный комитет Беларуси опубликовал на Youtube ролик про чиновника-взяточника. В своём кабинете он берёт деньги от бизнесмена.
 
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