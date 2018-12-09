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Актуальный "ОбломOFF" без привязки к школьной программе появится в Минске

10.12.2018 10:19 — Разное | Интерфакс  
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Он умен и незауряден; его суждения парадоксальны, его поступки экстравагантны… Только вот есть одно "но"… В НАДТ им. Горького ставят лирическую трагикомедию "ОбломOFF" по пьесе Михаила Угарова. И обещают – на ней вы и не вспомните о школьной программе по литературе.

"ОбломOFF"

лирическая трагикомедия

Художественный руководитель постановки – народный артист Беларуси Борис Луценко

Режиссёр-постановщик – Мария Матох

Сценография и костюмы – Вениамин Маршак

Композитор – Андрей Попков

Хореография и пластика – Виталина Бидюк

Мы умны и талантливы, но можем ли мы раскрыть свои таланты в полной мере? "Заботливый муж", "талантливый специалист", "икона стиля", "удачливый предприниматель", "приятный любовник"… Мы подгоняем себя под общепринятые штампы, превращаемся в набор тех немногих функций, которые востребованы сейчас. Суетимся, спешим, торопимся делать добро, но на самом деле преумножаем зло. Боимся собственных возможностей, прячем их поглубже и незаметно теряем самих себя.

Можно ли противостоять суете? Жить, не соглашаясь на компромиссы? Сохранить прямоту, искренность, цельность собственной личности? Будет ли это кому-нибудь нужно?

Человек сказал: "Я умираю от любви". Потом упал – и умер….

Действующие лица и исполнители:

Илья Ильич Обломов – Алексей Сенчило, Сергей Савенков

Захар, слуга Обломова – Сергей Юревич

Аркадий, доктор – Сергей Жбанков, Олег Коц

Андрей Иванович Штольц – Василий Гречухин, Иван Стрельцов

Ольга Сергеевна Ильинская – Ольга Здярская, Анастасия Шпаковская

Агафья Матвеевна Пшеницына – Александра Комиссарова

Премьера запланирована на 20 декабря.

Актуальный "ОбломOFF" без привязки к школьной программе появится в Минске
Угаров писал пьесу по заказу Олега Ефремова с одним условием: чтобы никто из зрителей даже не вспомнил про школьные уроки литературы!

"Я любил и люблю этого человека, который один способен был драться с толпой". Эта фраза подходит Угарову, как никому иному. Это был человек, каждое слово которого превращалось в тренд современного театра. Его влияние было безграничным, его действительно можно считать одним из идеологов новейшего театра в России. Не обладая ни властью, ни аппаратными полномочиями, он действовал на театральную публику лишь только силой авторитета и остро критического сознания. Он показывал, куда стоит бросить взгляд, и вслед за ним театральная публика смотрела в дальний угол и видела в забытом, заброшенном объект интереса…" – писал Павел Руднев о Михаиле Угарове….

"Из всего богатого наследия Угарова хорошая сценическая судьба была только у одной его пьесы — "Смерть Ильи Ильича" ("Облом off"). Обломов защищает себя как целостную личность в то время, когда жизнь требует совершенно иных качеств от человека — быть прихотливым, угодливым, мимикричным, разным, пытаться примириться. И, конечно же, эта пьеса — памятник самому себе…

Угаров лично и весь Театр. doc открыли драматургов Ивана Вырыпаева, Павла Пряжко, Михаила Дурненкова, Максима Курочкина и многих других. Угаров был первооткрывателем тем и имен, этим он и прославился в истории театра", - утвеждал П.Руднев в своей "Памяти Михаила Угарова".

Историю о "последнем герое, человеке чести" смотрите на сцене НАДТ им. М.Горького 20 декабря.

Билеты уже в продаже!

 
 
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Он умен и незауряден; его суждения парадоксальны, его поступки экстравагантны… Только вот есть одно "но"… В НАДТ им. Горького ставят лирическую трагикомедию...
 
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