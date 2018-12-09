Новый бизнес-инкубатор открыт в Кричеве (Могилевская область) 7 декабря, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в ПРООН в Беларуси.

Площадка стала первой из шести таких же учреждений, которые создаются в рамках проекта ПРООН и Минэкономики "Малые города" на средства Российской Федерации. Еще три инкубатора откроются в Могилевской области — Чаусах, Горках и Мстиславле, а оставшиеся два в Витебской области - в Барани и Глубоком.

"Создание бизнес-инкубатора будет способствовать дальнейшему росту количества коммерческих проектов в регионе. Местные предприниматели могут получить там бесплатные консультации юриста, бухгалтера, экономиста и других узких специалистов. Кроме того, по льготным условиям инкубатор сдает в аренду офисные помещения, уже полностью оборудованные для работы", - рассказали в ПРООН.

Для начинающих бизнесменов здесь планируется регулярное проведение бесплатных семинаров и тренингов: от основ предпринимательства до различных профильных курсов по маркетингу, финансам, франчайзингу.

Открытие бизнес-инкубатора стало частью 2-го Форума инициативных людей в Кричевском районе, участие в котором приняли местные предприниматели, представители общественных объединений и сотрудники Кричевского райисполкома. В рамках форума обсуждались возможности и трудности развития частного бизнеса в регионе, а также предлагались идеи для улучшения инвестиционного потенциала региона.

Как отметили на форуме заместитель министра экономики Дмитрий Матусевич, приоритет в распределении финансовой поддержки государство отдает наиболее инициативным районам. Примером такой активности может послужить проект "Кричев малый умный город", направленный на внедрение современных технологий в повседневную жизнь горожан. Уже сейчас в районной больнице выписывают электронные рецепты, созданы электронный туристический гид и единая диспетчерская городская служба. В следующем году регион продолжит внедрять IT-инновации, в том числе и в сельском хозяйстве.