На выборах в Армении побеждает блок Пашиняна

Возглавляемая экс-президентом Армении Сержем Саргсяном оппозиционная Республиканская партия не прошла в новый парламент страны, свидетельствуют данные ЦИК после подсчета голосов со всех избирательных участков страны.

За Республиканскую партию проголосовали 4,70% избирателей.

Лидирует на выборах возглавляемый и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном предвыборный блок "Мой шаг" с 70,43% голосов.

В новый парламент проходят партия "Процветающая Армения" (возглавляет бизнесмен Гагик Царукян) - 8,27% и партия "Светлая Армения" (возглавляет депутат парламента Эдмон Марукян) - 6,37%.

Партия "Дашнакцутюн" также не преодолела пятипроцентный барьер, набрав 3,89%.

Ни одна из других политических сил (партий и блоков) не набрала более 2% голосов.

Предварительные результаты голосования будут обобщены на заседании ЦИК днем в понедельник.

Проходной барьер для партий составляет 5%, для блоков - 7%.

Явка на внеочередных парламентских выборах в воскресенье стала самой низкой в Армении за последние несколько лет. В голосовании приняло участие 48,63% избирателей. Порог явки на выборах не предусмотрен.