ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На выборах в Армении побеждает блок Пашиняна

10.12.2018 09:11 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Возглавляемая экс-президентом Армении Сержем Саргсяном оппозиционная Республиканская партия не прошла в новый парламент страны, свидетельствуют данные ЦИК после подсчета голосов со всех избирательных участков страны.

За Республиканскую партию проголосовали 4,70% избирателей.

Лидирует на выборах возглавляемый и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном предвыборный блок "Мой шаг" с 70,43% голосов.

В новый парламент проходят партия "Процветающая Армения" (возглавляет бизнесмен Гагик Царукян) - 8,27% и партия "Светлая Армения" (возглавляет депутат парламента Эдмон Марукян) - 6,37%.

Партия "Дашнакцутюн" также не преодолела пятипроцентный барьер, набрав 3,89%.

Ни одна из других политических сил (партий и блоков) не набрала более 2% голосов.

Предварительные результаты голосования будут обобщены на заседании ЦИК днем в понедельник.

Проходной барьер для партий составляет 5%, для блоков - 7%.

Явка на внеочередных парламентских выборах в воскресенье стала самой низкой в Армении за последние несколько лет. В голосовании приняло участие 48,63% избирателей. Порог явки на выборах не предусмотрен.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Возглавляемая экс-президентом Армении Сержем Саргсяном оппозиционная Республиканская партия не прошла в новый парламент страны, свидетельствуют данные ЦИК...
 
Новости дня
Новости разные
 
Эксперт: 2019-2020 годы будут пиком проблем
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Фаниполь Online
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
10.12.2018
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика