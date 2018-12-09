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Самолет "Белавиа" совершил жесткую посадку в аэропорту "Борисполь"

10.12.2018 08:58 — Разное | Интерфакс  
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В Международном аэропорту "Борисполь" самолет авикомпании "Белавиа" в воскресенье вечером совершил жесткую посадку и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, самолеты массово перенаправляли в другие аэропорты, сообщил портал dtp.kiev.ua.

"В международном аэропорту "Борисполь" произошла авария самолета через жесткую посадку… В результате аварии полосу закрыли для полетов", – говорится в сообщении на странице портала в Фейсбук в ночь на понедельник, со ссылкой на очевидцев.

В информации уточняется, что из-за аварии и перегрузки других посадочных полос аэропорт часть рейсов отправляет в Харьков и Одессу.

Также сообщается, что некоторые самолеты садятся в "Борисполе", но для того чтобы снять нагрузку, больше самолетов отправляют в другие аэропорты.

 Международный аэропорт "Борисполь" в воскресенье предупредил о возможных изменениях времени вылетов и прибытии в связи со сложными погодными условиями.

"В связи с осложненными погодными условиями (туман) и возможным переносом времени вылета и прибытия вашего рейса просим проверять расписание полетов", – говорится в сообщении на странице аэропорта в Фейсбук в воскресенье вечером.

Подчеркивается, что актуальная информация находится на сайте аэропорта: https://kbp.aero/.

Также отмечается, что Международный аэропорт "Борисполь" работает в режиме ограниченной видимости. В работе обе взлетно-посадочные полосы.

По прогнозам синоптиков, в Киеве и Киевской области вечером в воскресенье и утром в понедельник ожидается туман.

"До конца суток 9 декабря, ночью и утром 10 декабря туман, видимость 200-500 м", - говорится в сообщении на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

 
 
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В Международном аэропорту "Борисполь" самолет авикомпании "Белавиа" в воскресенье вечером совершил жесткую посадку и выкатился за пределы взлетно-посадочной...
 
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