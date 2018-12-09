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Дед Мороз должен уплатить налог перед тем, как пойти поздравлять детей
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Каждый Новый год немало родителей заказывают в гости Деда Мороза и Снегурочку, чтобы порадовать своих детей. Но налоговая не дремлет − все актёры, фотографы и прочие работники должны уплатить налог,
Журналистам пришло письмо из Инспекции по налогам и сборам по Минску. Там сказано, что «гражданам, желающим заработать на новогоднем настроении, нужно заплатить единый налог и только потом отправляться на утренники, вечеринки и корпоративы». В первую очередь речь идёт о сказочных персонажах вроде Деда Мороза и Снегурочки − им сначала нужно «обратиться в налоговый орган по месту жительства с уведомлением». И указать, где и когда они будут работать.
Какая работа облагается налогом
Всем этим можно заниматься и без регистрации ИП, но нужно встать на учёт в налоговом органе и уплатить единый налог.
Сколько заплатить
В Минске ставки единого налога такие:
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