Дед Мороз должен уплатить налог перед тем, как пойти поздравлять детей

Каждый Новый год немало родителей заказывают в гости Деда Мороза и Снегурочку, чтобы порадовать своих детей. Но налоговая не дремлет − все актёры, фотографы и прочие работники должны уплатить налог, пишет Citydog.by.

Журналистам пришло письмо из Инспекции по налогам и сборам по Минску. Там сказано, что «гражданам, желающим заработать на новогоднем настроении, нужно заплатить единый налог и только потом отправляться на утренники, вечеринки и корпоративы». В первую очередь речь идёт о сказочных персонажах вроде Деда Мороза и Снегурочки − им сначала нужно «обратиться в налоговый орган по месту жительства с уведомлением». И указать, где и когда они будут работать.

Какая работа облагается налогом

Работа по поздравлению с праздниками − днём рождения, Новым годом другими;



музыкально-развлекательное обслуживание свадеб, юбилеев и других мероприятий;



работа актёров, танцоров, музыкантов и прочих творческих людей, выступающих индивидуально;



тамада, фотограф, видеограф (оператор);

Всем этим можно заниматься и без регистрации ИП, но нужно встать на учёт в налоговом органе и уплатить единый налог.

Сколько заплатить

В Минске ставки единого налога такие:

Услуги по поздравлению с праздниками – 92 рубля;



Работа фотографа – 110 рублей;



Видеограф (оператор) – 126 рублей.