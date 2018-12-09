ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Блок Никола Пашиняна выиграл парламентские выборы в Армении

10.12.2018 09:56 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A
>

Предвыборный блок «Мой шаг» Никола Пашиняна, исполняющего обязанности премьер-министра Армении, победил на выборах в парламент страны, набрав 70,43% голосов. Бывшая правящая Республиканская партия получила лишь 4,7% голосов − и этого недостаточно, чтобы пройти в парламент.

Также в парламент прошли парти «Процветающая Армения» (8,27% голосов) и «Просвещенная Армения» (6,37% голосов). Явка на выборах составила 48,63% избирателей.

Досрочные выборы в парламент Армении назначили после того, как Никол Пашинян подал в отставку с должности премьер-министра, а дептутаты за две попытки не избрали нового (это всё предварительно обговорили). Пашинян добивался того, чтобы Республиканская партия перестала быть самой многочисленной в парламенте. 

Никол Пашинян пришёл к власти в мае 2018 года. После массовых акций протеста с поста премьер-министра ушёл Серж Саргсян, который до этого много лет был президентом Армении.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Предвыборный блок «Мой шаг» Никола Пашиняна, исполняющего обязанности премьер-министра Армении, победил на выборах в парламент страны, набрав 70,43% голосов. Бывшая...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минсвязи: Первые электронные паспорта белорусы получат уже в 2019 году
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Фаниполь Online
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
10.12.2018
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика