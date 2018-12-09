Блок Никола Пашиняна выиграл парламентские выборы в Армении

Предвыборный блок «Мой шаг» Никола Пашиняна, исполняющего обязанности премьер-министра Армении, победил на выборах в парламент страны, набрав 70,43% голосов. Бывшая правящая Республиканская партия получила лишь 4,7% голосов − и этого недостаточно, чтобы пройти в парламент.

Также в парламент прошли парти «Процветающая Армения» (8,27% голосов) и «Просвещенная Армения» (6,37% голосов). Явка на выборах составила 48,63% избирателей.

Досрочные выборы в парламент Армении назначили после того, как Никол Пашинян подал в отставку с должности премьер-министра, а дептутаты за две попытки не избрали нового (это всё предварительно обговорили). Пашинян добивался того, чтобы Республиканская партия перестала быть самой многочисленной в парламенте.

Никол Пашинян пришёл к власти в мае 2018 года. После массовых акций протеста с поста премьер-министра ушёл Серж Саргсян, который до этого много лет был президентом Армении.