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Самолёт «Белавиа» жёстко приземлился в аэропорту Киева и снёс фонари
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В киевском аэропорту «Борисполь» произошёл инцидент с самолётом «Белавиа». У него была жёсткая посадка, а при выруливании он сбил фонари,
По словам гендиректора, аэропорт работает в штатном режиме, но полосу временно закрывали для очистки. 11 смолётов отправили в другие аэропорты. С бортом «Белавиа» всё в порядке, он «самостоятельно дошёл до места стоянки. Самолет принадлежит Беларуси, и они будут выяснять причины произошедшего. У него поцарапан обтекатель. Других повреждений нет».
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В киевском аэропорту «Борисполь» произошёл инцидент с самолётом «Белавиа». У него была жёсткая посадка, а при выруливании он сбил фонари, пишет TUT.by со ссылкой...
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