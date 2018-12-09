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Самолёт «Белавиа» жёстко приземлился в аэропорту Киева и снёс фонари

10.12.2018 09:17 — Разное | KYKY  
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В киевском аэропорту «Борисполь» произошёл инцидент с самолётом «Белавиа». У него была жёсткая посадка, а при выруливании он сбил фонари, пишет TUT.by со ссылкой на «Вести» и гендиректора аэропорта Павла Рябикина. «Белавиа» прокомментировала инцидент.

По словам гендиректора, аэропорт работает в штатном режиме, но полосу временно закрывали для очистки. 11 смолётов отправили в другие аэропорты. С бортом «Белавиа» всё в порядке, он «самостоятельно дошёл до места стоянки. Самолет принадлежит Беларуси, и они будут выяснять причины произошедшего. У него поцарапан обтекатель. Других повреждений нет».

Как сообщили в «Белавиа», самолёт приземлялся в сложных погодных условиях и «при пробеге правой стойкой шасси задел грунт. Командир корабля устранил боковое уклонение самолёта, после чего самолет продолжил движение по взлетно-посадочной полосе, зарулив на стоянку для парковки. Самолет получил незначительные повреждения. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал». В авиакомпании сказали, что расследуют причины инцидента, а у самолёта повреждён обтекатель. В «Борисполе» находятся специалисты «Белавиа», которые займутся ремонтом.

На сайте «Белавиа» сообщается, что прибытие рейсов из «Борисполя» задерживается − вместо 20:00 9 декабря самолет прибудет в 3:00 10 декабря, второй − в 2:00 вместо 21:05 9 декабря.

 
 
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В киевском аэропорту «Борисполь» произошёл инцидент с самолётом «Белавиа». У него была жёсткая посадка, а при выруливании он сбил фонари, пишет TUT.by со ссылкой...
 
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