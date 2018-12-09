|
В Витебске пьяный бесправник скрывался от ГАИ и попал в ДТП
Новости Беларуси. В Витебске пьяный бесправник пытался скрыться от ГАИ и попал в аварию.
По
Экипаж ГАИ четверть часа преследовал транспортное средство. При повороте направо Renault занесло и автомобиль врезался в припаркованную легковушку.
Водитель попытался сбежать, но был задержан через 15 метров.
25-летний мужчина был в нетрезвом состоянии и не имел права на управление транспортными средствами. В отношении бесправника составлено 7 административных протоколов.
Новости по теме
‡агрузка...
Вопросы дальнейшего сотрудничества обсудят президенты Беларуси и Судана 10 декабря
В Беларуси стартует ежегодная новогодняя акция «Наши дети»
Выясняются причины жёсткой посадки самолёта «Белавиа» в Борисполе
В Орше планируют внедрять в производство разработки белорусских учёных
«Это стало полностью моей жизнью». Турнир по воркауту «Сила братства» прошёл в Минске
Президент Судана прибыл в Минск для участия в переговорах с Александром Лукашенко
«Молоточки и колокольчики перепутаны несколько раз». Историю часов «Павлин» вспомнили в 254-летие Эрмитажа
В Минске представили оригиналы документов о создании белорусской советской государственности
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Витебске пьяный бесправник пытался скрыться от ГАИ и попал в аварию. По информации УГАИ УВД Витебского облисполкома, происшествие случилось...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)