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В Витебске пьяный бесправник скрывался от ГАИ и попал в ДТП

10.12.2018 11:11 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Витебске пьяный бесправник пытался скрыться от ГАИ и попал в аварию.

По информации УГАИ УВД Витебского облисполкома, происшествие случилось ночью девятого октября. Сотрудники ГАИ обратили внимание на Renault. Его водитель игнорировал требования об остановке и сигналы красно-синих маячков.

Экипаж ГАИ четверть часа преследовал транспортное средство. При повороте направо Renault занесло и автомобиль врезался в припаркованную легковушку.

Водитель попытался сбежать, но был задержан через 15 метров.

25-летний мужчина был в нетрезвом состоянии и не имел права на управление транспортными средствами. В отношении бесправника составлено 7 административных протоколов.  

В середине сентября было опубликовано видео погони со стрельбой за Audi в Минске (читать далее).
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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Витебске пьяный бесправник пытался скрыться от ГАИ и попал в аварию. По информации УГАИ УВД Витебского облисполкома, происшествие случилось...
 
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