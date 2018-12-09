|
В Беларуси стартует ежегодная новогодняя акция «Наши дети»
Новости Беларуси. 10 декабря будет дано начало ежегодной новогодней акции «Наши дети», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По доброй традиции, на протяжении месяца представители власти, политики, бизнесмены, медиаперсоны будут дарить тепло и заботу тем, кто так сильно в них нуждается.
С долгожданными подарками и поздравлениями они навестят более 15 тысяч ребят из детских домов, больниц, приёмных и опекунских семей. Яркой и запоминающейся кульминацией акции станет представление во Дворце Республики. На новогоднюю сказку вокруг главной ёлки страны приглашения получили более 2 тысяч детей.
Елена Симакова, главный специалист управления социальной, воспитательной и идеологической работы Министерства образования Беларуси:
Продлится марафон добрых дел до 11 января. Добавим, что проекту уже более 20 лет. И с каждым годом желающих создавать детям атмосферу праздника становится больше.
Новости по теме
‡агрузка...
Вопросы дальнейшего сотрудничества обсудят президенты Беларуси и Судана 10 декабря
В Беларуси стартует ежегодная новогодняя акция «Наши дети»
Выясняются причины жёсткой посадки самолёта «Белавиа» в Борисполе
В Орше планируют внедрять в производство разработки белорусских учёных
«Это стало полностью моей жизнью». Турнир по воркауту «Сила братства» прошёл в Минске
Президент Судана прибыл в Минск для участия в переговорах с Александром Лукашенко
«Молоточки и колокольчики перепутаны несколько раз». Историю часов «Павлин» вспомнили в 254-летие Эрмитажа
В Минске представили оригиналы документов о создании белорусской советской государственности
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 10 декабря будет дано начало ежегодной новогодней акции «Наши дети», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По доброй традиции, на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)