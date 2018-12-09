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BMW съехал в мелиоративный канал под Жлобином: погибли водитель и его мать
Новости Беларуси. В Жлобинском районе автомобиль съехал в мелиоративный канал.
Как
В результате ДТП погибли водитель автомобиля и 59-летний пассажир, который находился на заднем сидении. По
Устанавливаются обстоятельства случившегося. Назначена экспертиза.
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Новости Беларуси. В Жлобинском районе автомобиль съехал в мелиоративный канал.
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