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BMW съехал в мелиоративный канал под Жлобином: погибли водитель и его мать

10.12.2018 10:51 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Жлобинском районе автомобиль съехал в мелиоративный канал.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ УВД Гомельского облисполкома, авария случилась днем девятого декабря. 37-летний водитель BMW не справился с управлением, выехал на правую по ходу движения обочину – автомобиль опрокинулся в мелиоративный канал. Лед водоема проломился и транспортное средство погрузилось в воду.

В результате ДТП погибли водитель автомобиля и 59-летний пассажир, который находился на заднем сидении. По информации МВД, это была мать мужчины.

Устанавливаются обстоятельства случившегося. Назначена экспертиза.

На минувших выходных в Любанском районе Nissan врезался в дерево.

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Жлобинском районе автомобиль съехал в мелиоративный канал.
 
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