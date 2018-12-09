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Вопросы дальнейшего сотрудничества обсудят президенты Беларуси и Судана 10 декабря

10.12.2018 10:15 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 10 декабря  встретится с президентом Судана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Вопросы дальнейшего сотрудничества обсудят президенты Беларуси и Судана 10 декабря

Омар Хасан Ахмед аль-Башир прибыл в Минск с официальным визитом ещё накануне. На переговорах, которые пройдут во Дворце Независимости в узком и расширенном составах, главы государств подробно обсудят то, как выполняются договорённости, достигнутые во время визита белорусского лидера в Хартум в январе 2017 года. Проекты касаются прежде всего промышленной кооперации, сельского хозяйства, энергетики и добычи полезных ископаемых.

Вопросы дальнейшего сотрудничества обсудят президенты Беларуси и Судана 10 декабря


Ожидается, что президенты по итогам переговоров примут совместное заявление. Готов к подписанию и целый пакет документов, касающийся сотрудничества в различных областях. Также суданский лидер примет участие в церемонии открытия посольства своей страны в Минске.
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Новости 24 часа

Вопросы дальнейшего сотрудничества обсудят президенты Беларуси и Судана 10 декабря

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 10 декабря  встретится с президентом Судана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 
 
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