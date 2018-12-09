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Вопросы дальнейшего сотрудничества обсудят президенты Беларуси и Судана 10 декабря
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 10 декабря встретится с президентом Судана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Омар Хасан Ахмед аль-Башир
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Вопросы дальнейшего сотрудничества обсудят президенты Беларуси и Судана 10 декабря
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 10 декабря встретится с президентом Судана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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