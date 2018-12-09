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Пенсионер из Ганцевичского района хранил дома порох с тротилом
10.12.2018 11:34 — Разное | Виртуальный Брест
Уголовное дело заведено на жителя Ганцевичского района за незаконное хранение взрывчатых веществ, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.
Опасную находку в доме 68-летнего жителя деревни Хотыничи обнаружили сотрудники органов внутренних дел. У сельчанина изъято свыше 600 г пороха двух видов и более 60 г взрывчатого вещества на основе тротила промышленного производства.
Ганцевичский РОСК возбудил в отношении мужчины уголовное дело по ч.2 ст.295 (незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ) УК. Пенсионеру грозит наказание от исправительных работ на срок до двух лет до лишения свободы на срок до семи лет с конфискацией или без конфискации имущества.
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Уголовное дело заведено на жителя Ганцевичского района за незаконное хранение взрывчатых веществ, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской...
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