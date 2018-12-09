ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Грузовой поезд сбил женщину в Ивацевичах

10.12.2018 11:34 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

В Ивацевичах грузовым поездом травмирована женщина. Пострадавшую госпитализировали в реанимацию, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61406.php

Грузовой поезд сбил женщину в Ивацевичах

В оперативно-дежурную службу РОВД 9 декабря примерно в 17.20 поступило сообщение о несчастном случае на железнодорожной станции Ивацевичи. Следственно-оперативной группой установлено, что 57-летняя местная жительница вне пешеходного перехода пересекала пути с велосипедом в руках. В этот момент начинал движение грузовой поезд Брест-Барановичи. Состав немного откатился назад, и его последний вагон сбил женщину. С травмами ее госпитализировали в реанимационное отделение райбольницы.

Ивацевичским районным отделом Следственного комитета проводится проверка.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Ивацевичах грузовым поездом травмирована женщина. Пострадавшую госпитализировали в реанимацию, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Витебске пьяный бесправник скрывался от ГАИ и попал в ДТП
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Фаниполь Online
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
10.12.2018
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика