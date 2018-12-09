Грузовой поезд сбил женщину в Ивацевичах

В Ивацевичах грузовым поездом травмирована женщина. Пострадавшую госпитализировали в реанимацию, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.



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В оперативно-дежурную службу РОВД 9 декабря примерно в 17.20 поступило сообщение о несчастном случае на железнодорожной станции Ивацевичи. Следственно-оперативной группой установлено, что 57-летняя местная жительница вне пешеходного перехода пересекала пути с велосипедом в руках. В этот момент начинал движение грузовой поезд Брест-Барановичи. Состав немного откатился назад, и его последний вагон сбил женщину. С травмами ее госпитализировали в реанимационное отделение райбольницы.

Ивацевичским районным отделом Следственного комитета проводится проверка.