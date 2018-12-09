12 декабря всех желающих приглашают на ярмарку вакансий для строителей

12 декабря 2018 года управлением по труду, занятости и социальной защите Брестского горисполкома будут проведены «Ярмарка вакансий предприятий торговли» и «Ярмарка вакансий строительных предприятий», начало мероприятий в 10.00 часов в холле управления по адресу: г. Брест, ул. Брестских Дивизий, 15А – 1, телефоны для справок: 57 43 49, 53 91 77.



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С гражданами, желающими трудоустроиться, будут проводиться собеседования представителями предприятий.



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При себе рекомендуется иметь паспорт, документ об образовании (квалификации), трудовую книжку.