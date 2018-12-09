|
12 декабря всех желающих приглашают на ярмарку вакансий для строителей
10.12.2018 11:34 — Разное | Виртуальный Брест
12 декабря 2018 года управлением по труду, занятости и социальной защите Брестского горисполкома будут проведены «Ярмарка вакансий предприятий торговли» и «Ярмарка вакансий строительных предприятий», начало мероприятий в 10.00 часов в холле управления по адресу: г. Брест, ул. Брестских Дивизий, 15А – 1, телефоны для справок: 57 43 49, 53 91 77.
С гражданами, желающими трудоустроиться, будут проводиться собеседования представителями предприятий.
При себе рекомендуется иметь паспорт, документ об образовании (квалификации), трудовую книжку.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
12 декабря 2018 года управлением по труду, занятости и социальной защите Брестского горисполкома будут проведены «Ярмарка вакансий предприятий торговли» и «Ярмарка...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)