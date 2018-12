NASA ответило на просьбу спасти Тони Старка

Седьмого декабря вышел тизер-трейлер четвертых «Мстителей: Финал» — одного из самых ожидаемых фильмов 2019 года, который завершит фазу киновселенной про супергероев Marvel. Увидев ролик, фанаты стали массово просить NASA спасти одного из главных персонажей картины Тони Старка. Агентство в ответ дало пару советов, пишет TJournal.

В финале «Войны бесконечности» Танос «стер» половину живых существ во вселенной — в это время Железный человек находился на планете Тинан. Скорее всего, действие в начале трейлера происходит вскоре после этих событий: Старк дрейфует в космосе «без единого шанса на спасение».

Он записывает сообщение и говорит, что еда и вода закончились четыре дня назад, а кислорода осталось «часов на десять».

Новые «Мстители» поставили рекорд по просмотрам трейлеров за 24 часа, опередив предыдущую часть франшизы. Мрачный момент из тизера запомнился пользователям соцсетей, и они стали беспокоиться о судьбе Железного человека.

Me dropping everything to deliver food and water to Tony Stark before he dies in space. #AvengersEndgame pic.twitter.com/gjjwoACzSp — Ben Yang (@BenjimenForReal) 7 декабря 2018 г.

«Это я бросаю все, чтобы доставить Тони Старку еду и воду перед тем, как он умрет в космосе»

Фанаты киновселенной не забыли, что Старк находится в космосе, поэтому начали просить о помощи NASA.

what are u doing nasa Tony Stark’s in space go save him he’s dying. pic.twitter.com/Fr5073MCSI — Bobert Duckey Jr (@juzahoneybunnie) 9 декабря 2018 г.

«Чем вы занимаетесь, NASA, Тони Старк в космосе, спасите его, он умирает».

Listen @NASA forget about exploring mars and save my guy Tony Stark who’s adrift in space with zero promise of rescue. Food and water ran out 4 days ago and oxygen will run out tomorrow morning. — sᴜᴍᴍᴀя (@sshxh_) 9 декабря 2018 г.

«NASA, забудьте об изучении Марса и спасите Тони Старка, он дрейфует в космосе без единого шанса на спасение. Еда и вода закончились четыре дня назад, кислорода хватит часов на десять».

Вспомнили и про других возможных спасителей: Европейское космическое агентство (ESA), «Роскосмос» и главу SpaceX Илона Маска.

@roscosmos since @NASA won’t step up to save their own, Mr. Tony Stark. So I ask that you might consider it. He’ll be a great asset and ally to have on your side. He was floating in space on his last bit of food and water, last we heard from him. He’s earth’s last hope. pic.twitter.com/ZdjbSFsUfx — étoiles ✨ (@stickwitit) 9 декабря 2018 г.

«„Роскомос“, NASA ничего не делает для того, чтобы спасти Тони Старка. Поэтому я спрашиваю, можете ли вы этим заняться. Он станет ценным союзником для вас. В последний раз, когда мы о нем слышали, он дрейфовал в космосе без еды и воды. Он — последняя надежда Земли».

Спустя примерно сутки ответило настоящее NASA. Агентство не стало посылать корабли, но дало остальным «Мстителям» пару советов.

Hey @Marvel , we heard about Tony Stark. As we know, the first thing you should do is listen in mission control for « @Avengers , we have a problem.» But if he can’t communicate, then we recommend ground teams use all resources to scan the skies for your missing man pic.twitter.com/zavXrsPljq — NASA (@NASA) 9 декабря 2018 г.

«Хей, Marvel, мы слышали о Тони Старке. Насколько мы знаем, первая вещь, которую вы должны сделать, — прослушать центр управления миссиями на предмет позывного „Мстители, у нас проблемы“. Но если он не выходит на связь, то рекомендуем использовать все наземные ресурсы, чтобы просканировать небо в поисках вашего пропавшего парня».