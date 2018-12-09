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NASA ответило на просьбу спасти Тони Старка

10.12.2018 11:09 — Разное | Tut.by  
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Седьмого декабря вышел тизер-трейлер четвертых «Мстителей: Финал» — одного из самых ожидаемых фильмов 2019 года, который завершит фазу киновселенной про супергероев Marvel. Увидев ролик, фанаты стали массово просить NASA спасти одного из главных персонажей картины Тони Старка. Агентство в ответ дало пару советов, пишет TJournal.

В финале «Войны бесконечности» Танос «стер» половину живых существ во вселенной — в это время Железный человек находился на планете Тинан. Скорее всего, действие в начале трейлера происходит вскоре после этих событий: Старк дрейфует в космосе «без единого шанса на спасение».

Он записывает сообщение и говорит, что еда и вода закончились четыре дня назад, а кислорода осталось «часов на десять».

Новые «Мстители» поставили рекорд по просмотрам трейлеров за 24 часа, опередив предыдущую часть франшизы. Мрачный момент из тизера запомнился пользователям соцсетей, и они стали беспокоиться о судьбе Железного человека.

«Это я бросаю все, чтобы доставить Тони Старку еду и воду перед тем, как он умрет в космосе»

Фанаты киновселенной не забыли, что Старк находится в космосе, поэтому начали просить о помощи NASA.

«Чем вы занимаетесь, NASA, Тони Старк в космосе, спасите его, он умирает».

«NASA, забудьте об изучении Марса и спасите Тони Старка, он дрейфует в космосе без единого шанса на спасение. Еда и вода закончились четыре дня назад, кислорода хватит часов на десять».

Вспомнили и про других возможных спасителей: Европейское космическое агентство (ESA), «Роскосмос» и главу SpaceX Илона Маска.

«„Роскомос“, NASA ничего не делает для того, чтобы спасти Тони Старка. Поэтому я спрашиваю, можете ли вы этим заняться. Он станет ценным союзником для вас. В последний раз, когда мы о нем слышали, он дрейфовал в космосе без еды и воды. Он — последняя надежда Земли».

Спустя примерно сутки ответило настоящее NASA. Агентство не стало посылать корабли, но дало остальным «Мстителям» пару советов.

«Хей, Marvel, мы слышали о Тони Старке. Насколько мы знаем, первая вещь, которую вы должны сделать, — прослушать центр управления миссиями на предмет позывного „Мстители, у нас проблемы“. Но если он не выходит на связь, то рекомендуем использовать все наземные ресурсы, чтобы просканировать небо в поисках вашего пропавшего парня».

 
 
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Корабли за Железным человеком не отправили, но хотя бы дали пару советов.
 
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