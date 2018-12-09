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В Лиде женщина отдала лжецелительнице 60 тысяч рублей за снятие порчи

10.12.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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Почти паранормальная ситуация произошла в Лиде. 58-летняя женщина решила, что подверглась «дурному глазу» и  обратилась к «экстрасенсу» за помощью в снятии порчи. 29-летняя девушка убеждала, что у нее  «сверхспособности»  и она знает, как наладить жизнь пациентки. 
 
На протяжении года потерпевшая передала мнимой целительнице, в общей сложности 60 тысяч рублей, однако каких-либо объективных улучшений в жизни не почувствовала. 
 
– В ходе следствия оказалось, что  на самом деле женщина никакими способностями не обладала, а была банальной мошенницей, – сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома. – К слову, это уже не первый случай, когда именно в Лиде объявляются лжецелители, которые обманывают на крупные суммы денег граждан, попавших в тяжелую жизненную ситуацию.
 
По соответствующей статье возбуждено уголовное дело. 
 
 
 
 
 
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Почти паранормальная ситуация произошла в Лиде. 58-летняя женщина решила, что подверглась «дурному глазу» и обратилась к «экстрасенсу» за помощью в снятии порчи....
 
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