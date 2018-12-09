В Лиде женщина отдала лжецелительнице 60 тысяч рублей за снятие порчи

Почти паранормальная ситуация произошла в Лиде. 58-летняя женщина решила, что подверглась «дурному глазу» и обратилась к «экстрасенсу» за помощью в снятии порчи. 29-летняя девушка убеждала, что у нее «сверхспособности» и она знает, как наладить жизнь пациентки.

На протяжении года потерпевшая передала мнимой целительнице, в общей сложности 60 тысяч рублей, однако каких-либо объективных улучшений в жизни не почувствовала.

– В ходе следствия оказалось, что на самом деле женщина никакими способностями не обладала, а была банальной мошенницей, – сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома. – К слову, это уже не первый случай, когда именно в Лиде объявляются лжецелители, которые обманывают на крупные суммы денег граждан, попавших в тяжелую жизненную ситуацию.

По соответствующей статье возбуждено уголовное дело.