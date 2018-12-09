Почти 15 000 литров контрафактного спирта изъяли в Гродненской области. Крупнейшее задержание сначала года

По результатам оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Гродненского облисполкома был ликвидирован канал поставки спиртосодержащей жидкости из Российской Федерации в Республику Беларусь.

– В ходе проведенных осмотров автомобилей и помещений на территории Гродно и района изъято около пятнадцати тысяч литров этилового спирта, заводским способом разлитого в пятилитровые пластиковые канистры, – сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома. сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.





















Всего выявлено контрафакта на сумму порядка трехсот тысяч белорусских рублей. Это крупнейшее с начала года задержание контрафактной спиртосодержащей жидкости в масштабах страны.

В отношении четырех граждан начаты административные процессы.