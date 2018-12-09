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Почти 15 000 литров контрафактного спирта изъяли в Гродненской области. Крупнейшее задержание сначала года

10.12.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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По результатам оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Гродненского облисполкома был ликвидирован канал поставки спиртосодержащей жидкости из Российской Федерации в Республику Беларусь. 
 
 
– В ходе проведенных осмотров автомобилей и помещений на территории Гродно и района изъято около пятнадцати тысяч литров этилового спирта, заводским способом разлитого в пятилитровые пластиковые канистры, – сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома. 
 
Почти 15 000 литров контрафактного спирта изъяли в Гродненской области. Крупнейшее задержание сначала года
Почти 15 000 литров контрафактного спирта изъяли в Гродненской области. Крупнейшее задержание сначала года
Почти 15 000 литров контрафактного спирта изъяли в Гродненской области. Крупнейшее задержание сначала года
Почти 15 000 литров контрафактного спирта изъяли в Гродненской области. Крупнейшее задержание сначала года

 
Всего выявлено контрафакта на сумму порядка трехсот тысяч белорусских рублей. Это крупнейшее с начала года задержание контрафактной спиртосодержащей жидкости в масштабах страны. 
 
В отношении четырех граждан начаты административные процессы.
 
 
 
 
 
Теги: Гродно
 
 
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По результатам оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Гродненского облисполкома был...
 
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