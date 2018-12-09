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Перенос рабочих дней в декабре: как белорусы будут отдыхать и работать в декабре

10.12.2018 — Разное | Soligorsk News  
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27 ноября 2018 19:58 5607

Перенос рабочих дней в декабре: как белорусы будут отдыхать и работать в декабре

Автор: Эдуард Кидяев.

В последний месяц года белорусов ждут сразу две рабочие субботы и несколько переносов. Декабрь — один из самых «праздничных» месяцев в году: белорусы получают несколько дополнительных выходных дней благодаря католическому Рождеству и Новому году. Однако где дополнительные выходные — там и переносы рабочих дней.

Перенос рабочих дней в декабре: как белорусы будут отдыхать и работать в декабре

Согласно утвержденному Совмином графику рабочих и выходных дней на этот год, белорусов в декабре ждут две рабочие субботы: выходить придется 22 и 29 декабря. На эти даты приходится «отработка» двух предпраздничных дней — 24 и 31 декабря соответственно.

Перенос рабочих дней в декабре: как белорусы будут отдыхать и работать в декабре

Католическое Рождество (25 декабря) пришлось на вторник, поэтому у белорусов выходными будут воскресенье, понедельник и вторник — 23, 24 и 25 декабря соответственно.

Канун Нового года (31 декабря) выпал на понедельник — его также сделали выходным. Также отдыхать белорусы будут и 1 января, а уже 2-го, скорее всего, придется выходить на работу — если правительство не примет иного решения.

Впрочем, руководители организаций имеют право иначе устанавливать выходные и рабочие дни. Части работников не придется «отрабатывать» по субботам, а кто-то будет вынужден выходить и в праздничные дни — эти вопросы решаются на местах.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».

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Теги: Новости
 
 
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27 ноября 2018 19:58 5607 Перенос рабочих дней в декабре: как белорусы будут...
 
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