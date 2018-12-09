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Перенос рабочих дней в декабре: как белорусы будут отдыхать и работать в декабре
10.12.2018 — Разное | Soligorsk News
27 ноября 2018 19:58 5607
Перенос рабочих дней в декабре: как белорусы будут отдыхать и работать в декабре
В последний месяц года белорусов ждут сразу две рабочие субботы и несколько переносов. Декабрь — один из самых «праздничных» месяцев в году: белорусы получают несколько дополнительных выходных дней благодаря католическому Рождеству и Новому году. Однако где дополнительные выходные — там и переносы рабочих дней.
Согласно утвержденному Совмином графику рабочих и выходных дней на этот год, белорусов в декабре ждут две рабочие субботы: выходить придется 22 и 29 декабря. На эти даты приходится «отработка» двух предпраздничных дней — 24 и 31 декабря соответственно.
Католическое Рождество (25 декабря) пришлось на вторник, поэтому у белорусов выходными будут воскресенье, понедельник и вторник — 23, 24 и 25 декабря соответственно.
Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».
©Информационный отдел
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27 ноября 2018 19:58 5607 Перенос рабочих дней в декабре: как белорусы будут...
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