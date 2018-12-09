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Новогодняя елка из леса за тысячу рублей

10.12.2018 — Разное | Горецкий вестник  
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Уже через неделю  в Беларуси начнут открываться елочные базары. Всего их  будет работать больше тысячи всей по стране. Министерство лесного хозяйства напомнило, как правильно приобрести себе домой новогоднюю елку, чтобы праздник не был испорчен штрафом.

Перед Новым годом усиливается контроль за лесным фондом – обычным людям не разрешается вырубить ель самостоятельно.  На елочном базаре зеленая красавица от 1 до 2 метров высотой будет стоить около 10 рублей.  За самовольно вырубленное дерево  грозит штраф в размере до 1225 рублей, предупредили в Минсельхозе.

Для индивидуальных предпринимателей размер штрафа может достигнуть  4900 рублей.  А юридическому лицу за незаконно добытую ель надо будет  заплатить  до 7350 рублей, 

 


 
 
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  Уже через неделю  в Беларуси начнут открываться елочные базары. Всего их  будет работать больше тысячи всей по стране. Министерство лесного хозяйства...
 
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