ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пятичасовой благотворительный телемарафон пройдет 14 декабря

10.12.2018 — Разное | Горецкий вестник  
Размер текста:
A
A
A

Просмотрено: 37

 

IV благотворительный телемарафон «Наши дети» пройдет 14 декабря в прямом эфире телеканала «Беларусь 4. «Могилев» с 13:55 до 19:15.

Он проводится в рамках областного благотворительного марафона «Согреем детские сердца», который организует областное  отделение «Белорусского детского фонда».

14 декабря в телестудию придут около 50 гостей. В их числе — депутаты, представители трудовых коллективов, бизнесмены, волонтеры, благотворители. Все они на деле поддержали идею акции, пожертвовали деньги на счет Детского фона, приготовили подарки.

 


 

— Благодаря телемарафону, проходившему в прямом эфире «Беларусь 4. Могилев» в 2017 году, было собрано более 40 тысяч рублей, — рассказала директор Могилевского областного отделения РОО «Белорусский детский фонд» Ирина Фисюк. – Это две трети всех средств, которые удалось собрать во время нашего благотворительного марафона. Более 14 тысяч рублей составила адресная помощь конкретным семьям.

 

В этом году собранные во время телемарафона пожертвования будут направлены на приобретение физиотерапевтического оборудования в Весновский дом-интернат (Глусский район) для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития. В Могилевский и Бобруйский центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации на приобретение специальных подъемников для детей-инвалидов. Также будет организована адресная помощь детям, которые нуждаются в срочной операции, лечении или реабилитации.

 

Журналисты телерадиокомпании «Могилев» подготовили видеосюжеты о судьбах детей, чье здоровье и даже жизнь зависят от помощи добрых сердцем людей. Все они будут показаны во время телемарафона.

 

— Девиз нашего телемарафона: согреем детские сердца вместе! – говорит директор телерадиокомпании «Могилев» Татьяна Ларина. — Ведь чем больше людей примет участие в  акции, тем больше добрых дел мы сможем сделать. Каждому ребенку перед новым годом нужен подарок, и каждый взрослый это чудо может сотворить своими руками, перечислить небольшие средства. Недаром марафон называется «Наши дети»: согреем детские сердца! Главное не оставаться в стороне.

 

Сделать пожертвование можно, позвонив по телефонам: для абонентов МТС *222*5#. Со счета спишется 2,04 рубля. Со стационарного телефона по номеру 8-902-215-11-11. Со счета спишется 3 рубля.

 

Можно собрать финансовую помощь в коллективе и перечислить средства на расчетный счет МОО РОО «Белорусский детский фонд» или уточнить информацию по телефону фонда — 8 0222 737573

 


 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  IV благотворительный телемарафон «Наши дети» пройдет 14 декабря в прямом эфире телеканала «Беларусь 4. «Могилев» с 13:55 до 19:15. Он проводится в рамках областного...
 
Новости дня
Новости разные
 
Новогодняя елка из леса за тысячу рублей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Фаниполь Online
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
10.12.2018
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика