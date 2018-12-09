Пятичасовой благотворительный телемарафон пройдет 14 декабря







IV благотворительный телемарафон «Наши дети» пройдет 14 декабря в прямом эфире телеканала «Беларусь 4. «Могилев» с 13:55 до 19:15.

Он проводится в рамках областного благотворительного марафона «Согреем детские сердца» , который организует областное отделение «Белорусского детского фонда».

14 декабря в телестудию придут около 50 гостей. В их числе — депутаты, представители трудовых коллективов, бизнесмены, волонтеры, благотворители. Все они на деле поддержали идею акции, пожертвовали деньги на счет Детского фона, приготовили подарки.





— Благодаря телемарафону, проходившему в прямом эфире «Беларусь 4. Могилев» в 2017 году, было собрано более 40 тысяч рублей, — рассказала директор Могилевского областного отделения РОО «Белорусский детский фонд» Ирина Фисюк. – Это две трети всех средств, которые удалось собрать во время нашего благотворительного марафона. Более 14 тысяч рублей составила адресная помощь конкретным семьям.

В этом году собранные во время телемарафона пожертвования будут направлены на приобретение физиотерапевтического оборудования в Весновский дом-интернат (Глусский район) для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития. В Могилевский и Бобруйский центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации на приобретение специальных подъемников для детей-инвалидов. Также будет организована адресная помощь детям, которые нуждаются в срочной операции, лечении или реабилитации.

Журналисты телерадиокомпании «Могилев» подготовили видеосюжеты о судьбах детей, чье здоровье и даже жизнь зависят от помощи добрых сердцем людей. Все они будут показаны во время телемарафона.

— Девиз нашего телемарафона: согреем детские сердца вместе! – говорит директор телерадиокомпании «Могилев» Татьяна Ларина. — Ведь чем больше людей примет участие в акции, тем больше добрых дел мы сможем сделать. Каждому ребенку перед новым годом нужен подарок, и каждый взрослый это чудо может сотворить своими руками, перечислить небольшие средства. Недаром марафон называется «Наши дети»: согреем детские сердца! Главное не оставаться в стороне.

Сделать пожертвование можно, позвонив по телефонам: для абонентов МТС *222*5#. Со счета спишется 2,04 рубля. Со стационарного телефона по номеру 8-902-215-11-11. Со счета спишется 3 рубля.

Можно собрать финансовую помощь в коллективе и перечислить средства на расчетный счет МОО РОО «Белорусский детский фонд» или уточнить информацию по телефону фонда — 8 0222 737573