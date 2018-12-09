|
Ахова птушак Бацькаўшчыны расскажет о правилах жизни в волчьей семье
10.12.2018 11:59 — Разное | Аргументы и факты
Общественная организация «Ахова птушак Бацькаўшчыны» (АПБ) приглашает на
Человечество знает много таинственных историй о волках. Какие же из них правда, а какие - просто миф?
13 декабря «Дикая лекция: правила жизни в волчьей семье» приоткроет завесу семейных дел одних из самых загадочных жителей нашей планеты. Приглашённые спикеры из Российской академии наук дадут ответы на следующие вопросы:
Как устроена волчья стая?
Какие у волков отношения между собой?
Как они используют свою территорию?
По каким правилам они взаимодействуют с основными жертвами?
В чем отличия между волками, живущими в разных экологических условиях?
Спикеры мероприятия:
Хосе Антонио Эрнандес-Бланко - полевой зоолог, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А.Н.Северцова РАН, специалист по поведению и экологии крупных хищных млекопитающих в естественной среде обитания.
Андрей Поярков - зоолог, кандидат биологических наук, специалист по крупным хищным млекопитающим, старший научный сотрудник ИПЭЭ РАН. Мария Чистополова, ведущий инженер ИПЭЭ им. А.Н.Северцова РАН.
Лекция состоится 13 декабря с 19:00-20:30 в IMAGURU (Минск, ул. Фабрициуса, 4). Вход: бесплатный (
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лекцию проведут приглашённые учёные из Российской академии наук.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)