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Ахова птушак Бацькаўшчыны расскажет о правилах жизни в волчьей семье

10.12.2018 11:59 — Разное | Аргументы и факты  
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Ахова птушак Бацькаўшчыны расскажет о правилах жизни в волчьей семье
Фото из открытых источников

Общественная организация «Ахова птушак Бацькаўшчыны» (АПБ) приглашает на Дикую лекцию «Зоочетверг» на тему «Правила жизни в волчьей семье» 13 декабря в 19.00.

Человечество знает много таинственных историй о волках. Какие же из них правда, а какие - просто миф?

13 декабря «Дикая лекция: правила жизни в волчьей семье» приоткроет завесу семейных дел одних из самых загадочных жителей нашей планеты. Приглашённые спикеры из Российской академии наук дадут ответы на следующие вопросы:

Как устроена волчья стая?

Какие у волков отношения между собой?

Как они используют свою территорию?

По каким правилам они взаимодействуют с основными жертвами?

В чем отличия между волками, живущими в разных экологических условиях?

Спикеры мероприятия:

Хосе Антонио Эрнандес-Бланко - полевой зоолог, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А.Н.Северцова РАН, специалист по поведению и экологии крупных хищных млекопитающих в естественной среде обитания.

Андрей Поярков -  зоолог, кандидат биологических наук, специалист по крупным хищным млекопитающим, старший научный сотрудник ИПЭЭ РАН. Мария Чистополова, ведущий инженер ИПЭЭ им. А.Н.Северцова РАН.

Лекция состоится 13 декабря с 19:00-20:30 в IMAGURU (Минск, ул. Фабрициуса, 4). Вход: бесплатный (по регистрации).  

 
Теги: Минск
 
 
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Лекцию проведут приглашённые учёные из Российской академии наук.
 
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