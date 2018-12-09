Селедку за 10 дней, авокадо за неделю. График покупок к Новому году

Посмотрели календарь, успокоились и отложили покупки? Это очень большая ошибка. Потому что 30 и 31 декабря в магазинах будет битва за селедку и огурцы. Проблемой будет даже к полкам подойти, а не то что выбрать сколько-нибудь приличные мандарины. Поэтому лучше купить все что можно – заранее, не откладывать на последние дни. Когда и чем закупаться, подскажет наша инфографика:





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Уже сейчас можно купить все продукты долгого хранения: замороженные морепродукты, алкоголь, соки-воды, сырокопченые колбасы. Даже сыры в вакуумных упаковках или же неразрезанные круги и шары выдержанных сыров. Главное, чтобы на них была нетронутая корочка, она защищает сыр и не дает ему портиться.

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Икру, красную или белую также можно купить сейчас, если вы покупаете ее в жестяных баночках, герметично закрытую. Ее будет достаточно поставить в холодильник. А икру на развес придется заморозить. Если ее хорошо упаковать и перед праздником медленно разморозить, не вскрывая упаковку, то урон вкусу будет минимальным.

За две недели до праздника закупаем корнеплоды, лук, чеснок и другие овощи длительного хранения. Также можно купить выдержанные сыры и колбасы варенокопченые в вакуумных упаковках.

За 10 дней уже можно купить яйца. Вообще-то срок их хранения обычно 3 недели с даты упаковки, но где вы видели в магазинах яйца, которые упаковали 1-2-3 дня назад. В лучшем случае недельной давности. Так что внимательно смотрите на срок годности. Можно также купить бочковую сельдь, хорошо упаковать и отправить в холодильник.

За неделю до праздника уже можно купить мясо в вакууме, желательно большой кусок, а не стейки, их лучше покупать за 4-5 дней. Опять же внимательно проверяйте срок хранения. Также за неделю имеет смысл купить авокадо, обычно их продают незрелыми, твердыми, за 7 дней фрукт успеет стать мягким.

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За пять дней можно купить рыбу для засолки и тут же ее засолить. Также уже можно закупить баклажаны, болгарский перец, кабачки, цветную капусту.

За три дня покупаем мясные деликатесы (но не нарезаем), мягкие сыры, молочные продукты (обязательно смотрите срок годности), яблоки и мандарины, охлажденное мясо.

Накануне и в день праздника закупаем самые быстро портящиеся продукты – виноград, зелень, свежую рыбу, хлеб. То есть на два самых сложных дня у нас остается совсем немного продуктов.