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Опыт отопления дома камином с водяным контуром: «Система классная, обошлась в 5 тысяч долларов»
К дому строительного блогера Павла Береснева коммуникации обещают проложить уже несколько лет. Это вынуждает его пользоваться
Дополнительную информацию о каминах с водяной рубашкой можно почерпнуть из нашей статьи
Сколько стоило построить каркасный дом «под ключ», во сколько обошлась автономность и какие «косяки» вылезли в первый год эксплуатации — в видео ниже:
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Владелец каркасного дома под Минском рассказывает чем хорош камин с водяной рубашкой и во сколько ему обошлась вся система отопления с монтажом.
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