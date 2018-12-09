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Опыт отопления дома камином с водяным контуром: «Система классная, обошлась в 5 тысяч долларов»

10.12.2018 11:55 — Разное | Tut.by  
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К дому строительного блогера Павла Береснева коммуникации обещают проложить уже несколько лет. Это вынуждает его пользоваться автономными инженерными решениями: солнечные батареи, вода из собственной скважины. Газ добыть оказалось делом невозможным, поэтому главный источник тепла в его каркаснике — камин с водяным контуром на дровах. В этом выпуске видеоблога «Хата з краю» Павел рассказывает, во сколько ему обошлась такая система отопления и насколько эффективным она оказалась.

Дополнительную информацию о каминах с водяной рубашкой можно почерпнуть из нашей статьи «Камин с водяной рубашкой вместо котла в системе отопления: как это работает и сколько стоит».

Сколько стоило построить каркасный дом «под ключ», во сколько обошлась автономность и какие «косяки» вылезли в первый год эксплуатации — в видео ниже:

 
 
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Владелец каркасного дома под Минском рассказывает чем хорош камин с водяной рубашкой и во сколько ему обошлась вся система отопления с монтажом.
 
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