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С площади Независимости эвакуировали людей

10.12.2018 12:06 — Разное | БДГ  
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Сообщение о том, что площадь Независимости заминирована, поступило в ГУВД Мингорисполкома в 09:42 в понедельник, 10 декабря.

«В 9.42 в оперативно-дежурную службу ГУВД Мингорисполкома поступил звонок от неизвестного с сообщением "о заминировании пл.Ленина". На месте работают сотрудники милиции, саперно-пиротехнической группы внутренних войск. Проводится эвакуация людей», - сообщают в ГУВД.

Информация проверяется, на место выехали правоохранители и ваперно-пиротехническая группа взрывотехнического центра внутренних войск.

 
 
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Сообщение о том, что площадь Независимости заминирована, поступило в ГУВД Мингорисполкома в 09:42 в понедельник, 10 декабря.
 
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