С площади Независимости эвакуировали людей

Сообщение о том, что площадь Независимости заминирована, поступило в ГУВД Мингорисполкома в 09:42 в понедельник, 10 декабря.

«В 9.42 в оперативно-дежурную службу ГУВД Мингорисполкома поступил звонок от неизвестного с сообщением "о заминировании пл.Ленина". На месте работают сотрудники милиции, саперно-пиротехнической группы внутренних войск. Проводится эвакуация людей», - сообщают в ГУВД.

Информация проверяется, на место выехали правоохранители и ваперно-пиротехническая группа взрывотехнического центра внутренних войск.