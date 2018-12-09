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«Степень защиты от радиации очень сильная».У подножия АЭС сделали хостел

10.12.2018 12:11 — Разное | Tut.by  
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Прямо у подножия Белорусской атомной электростанции в 18 км от Островца одиноко стоят два дома. Один совсем обветшалый, весь закопченный от постоянно горевшей керосиновой лампы. А вот второй выглядит очень даже презентабельно. Видно, что он заселен и активно эксплуатируется. Что в этом доме и кто в нем живет, выяснял Realt.by.



Как оказалось, дом не так давно был отремонтирован и теперь сдается в аренду. Собственник этой необычной недвижимости в данный момент не может контролировать все процессы аренды лично, поэтому нанял доверенное лицо — Андрея. Теперь именно он отвечает за все организационные и технические вопросы.

— Кто сейчас живет в доме?

— Мы заключили договор с организацией, которая арендует сразу весь дом, — пояснил Андрей. — Зимой у строителей работы мало, поэтому сейчас дом заселен только наполовину. В данный момент у нас проживает 6 или 7 человек, но максимальная вместимость коттеджа — 12 человек.

Место здесь хорошее. Атомная станция рядом, но не так это и страшно. Возле дома мы организовали волейбольную площадку, примыкающее поле — отличная территория для того, чтобы погонять в футбол. Рабочим людям, которые строят АЭС, здесь нравится.







— Реконструкции как таковой не было, просто в какой-то момент «омолодили» дом, отремонтировали фасад и утеплили крышу. Сейчас здесь есть электричество, собственная канализация (кольца), для удобства постояльцев в доме сделаны даже 2 санузла.

Проконтролировать состояние дома и участка приезжаю где-то раз в неделю, чаще не требуется. Сейчас проводим мелкие ремонтные работы.


Так дом выглядел в апреле 2017 года

Так дом выглядел в апреле 2017 года

— Какие планы на дом в дальнейшем?

— Есть мысли даже об устройстве агроусадьбы, все-таки место очень необычное. Конечно, много скептиков, которые боятся близости АЭС. Но я лично ознакомился с некоторой документацией и могу сказать, что степень защиты от радиации очень сильная.

Кроме того, дом расположен рядом с дорогой, что очень удобно для командировочных, которые работают на АЭС. Именно поэтому раньше он сдавался посуточно. С другой стороны, кругом природа, зайцы по полю бегают — красота.




— Я по образованию энергоменеджер, учился в Минске. Сейчас работаю индивидуальным предпринимателем, — рассказывает Андрей. — В Островец переехал примерно в 2005 году еще ребенком и уезжать отсюда никуда пока не планирую. Город мне нравится — он быстро растет и развивается. Мои знакомые, которые приезжают в гости, все под большим впечатлением. Я знаю даже нескольких руководителей, которые приезжали в Островец на работу, а потом решали построить здесь дом для своей семьи. И это безусловно положительная тенденция для города.


Еще два года назад Островец был единственным городом, в котором спрос на недвижимость неуклонно рос. Однако аналитики Realt.by говорят, что потребуется несколько лет, прежде чем квартиры в новостройках выйдут на вторичный рынок. За 9 месяцев 2018 года в Островце было зарегистрировано лишь 20 сделок купли-продажи квартир, из них только 3 в доме старше 2000 года.

При этом средняя цена на квадратный метр в Островце довольно высока — $ 650/кв.м. По всей видимости, сказывается относительно высокий уровень доходов местного населения, а также тот факт, что квартиры здесь выгодно сдавать в аренду занятым на строительстве АЭС работникам.


 
Теги: Минск
 
 
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Прямо у подножия Атомной электростанции в 18 км от Островца одиноко стоят два дома.
 
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