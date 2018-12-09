Украинская певица Ани Лорак вошла в команду звездных послов II Европейских игр в Минске

Известная эстрадная исполнительница, народная артистка Украины Ани Лорак (Каролина Куек) стала обладательницей почетного звания «Звездный посол II Европейских игр 2019 года». Об этом было объявлено 9 декабря во время состоявшейся в «Минск-Арене» церемонии вручения наград российской музыкальной премии «Золотой граммофон», сообщает официальный сайт II Европейских игр.



Фото: minsk2019.by

Передавая сертификат Ани Лорак, директор фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» Георгий Катулин отметил:

— Музыка и спорт стирают границы, сближают страны и народы. Вручая этот сертификат, мне хотелось бы выразить уверенность в том, что огромная армия музыкальных поклонников соединится с армией спортивных болельщиков и в следующем году мы вместе сможем отметить самое яркое событие года — II Европейские игры.

Певица, присоединившаяся к команде Звездных послов предстоящих Игр, широко известна своей общественной деятельностью и участием в благотворительных проектах, в том числе под эгидой Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ). С благодарностью она восприняла и приглашение поучаствовать в пропаганде крупнейшего спортивного форума Европы, который состоится в Минске в следующем году.

Известность Ани Лорак принесло участие в популярном песенном конкурсе «Евровидение-2008», где она представляла Украину с песней Shady Lady и заняла в итоге 2-е место.



Фото: instagram.com/anilorak/

Сольные выступления исполнительницы, а также в дуэте с другими известными коллегами по сцене не раз были отмечены различными музыкальными премиями. Что касается «Золотого граммофона», то в коллекции Ани Лорак есть уже несколько таких статуэток. Сейчас певица продолжает активную творческую и гастрольную деятельность.

«Золотой граммофон» — одна из главных церемоний вручения музыкальных наград России. Она учреждена радиостанцией «Русское радио» и проводится ежегодно с 1995 года. В Минске такое мероприятие состоялось уже в третий раз.

Информационный проект «Звездные послы II Европейских игр 2019 года» реализуется с целью продвижения и формирования положительного имиджа предстоящего мультиспортивного форума в Беларуси и за ее пределами, привлечения общественного внимания к его идеям, стимулирования интереса жителей страны и мировой общественности к этому событию, а также для популяризации включенных в программу видов спорта.

В число Звездных послов войдут выдающиеся белорусские и зарубежные личности из мира спорта, искусства и культуры. Первым обладателем высокого титула 24 июля стала четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону, Герой Беларуси Дарья Домрачева. Впоследствии к этой команде присоединились известные цирковые дрессировщики, народные артисты России Аскольд и Эдгард Запашные, олимпийский чемпион 2008 года по гребле на байдарках и каноэ, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Александр Богданович, легкоатлетка, чемпионка Европы 2018 года в беге на марафонской дистанции Ольга Мазуренок, трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Александр Медведь, блогер и телеведущая Анна Бонд, пианист и дирижер Ростислав Кример, а также представитель Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси доктор Рашед Мустафа Сарвар, который выступает в этой роли от имени международной организации.