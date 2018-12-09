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Осиповичский РОЧС обследовал МПЦ «Ровесник», РЦК и ТЦ «Ситимолл»
10.12.2018 — Разное | Асiповiцкi край
В соответствии с распоряжением председателя Осиповичского районного исполнительного комитета от 19 ноября 2018 г. №217-р созданной комиссией 3 декабря 2018 года было проведено визуальное обследование зданий и сооружений с массовым пребыванием людей, в которых смонтированы подвесные потолки и другие подвесные системы больших площадей.
Обследованы были:
По результатам визуальных обследований установлено, что потолки в данных организациях содержатся в удовлетворительном состоянии и не представляют угрозы для посетителей.
С руководителями обследованных организаций были проведены беседы о порядке действий при угрозе возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций.
Старший инспектор ГПиВсО районного отдела капитан внутренней службы Р.А.Серченя.
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В соответствии с распоряжением председателя Осиповичского районного исполнительного комитета от 19 ноября 2018 г. №217-р созданной комиссией 3 декабря 2018 года было...
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