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Беларусь в двадцатке самых бедных стран Европы по ВВП на душу населения
10.12.2018 11:51 — Разное | Ежедневник
Беларусь заняла 12-е место в списке самых бедных стран Европы по ВВП на душу населения в 2017 году. В это список вошли почти все соседи нашей страны.
Так 1-е место в в Топ-20 самых бедных стран Европы по ВВП на душу населения заняла Молдова с доходом 5 661 долларов. 2-е место заняла Украина с доходом 8 713 долларов, а 3-е место - Армения с доходом за 2017 год 9 456 долларов на человека, пишет
Беларусь оказалась на 12-й позиции с доходом 18 931 долларов. Соседнияя Латвия заняла в рейтинге 16-е место (27 644 долларов), Россия - 18-е (27 834 долларов), а Польша - 20-е (29 521 долларов).
В Топ-20 бедных стран Европы из соседей Беларуси не попала лишь Литва, ВВП на душу населения в которой составлял 32 300 долларов.
Сервис Vividmaps, составивший данный рейтинг, также опубликовал Топ-20 самых богатых стран Европы по ВВП на душу населения в 2017 году.
Первое место в нем с доходом на человека 106 374 долларов занял Люксембург. На второй строчке оказалась Ирландия (75 538 долларов) и на третьей - Норвегия (71 831 долларов).
Топ- 20 самых бедных стран Европы, 2017 год (ВВП на душу населения, долл. США)
Топ-20 самых богатых стран Европы, 2017 год (ВВП на душу населения, долл. США).
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Беларусь заняла 12-е место в списке самых бедных стран Европы по ВВП на душу населения в 2017 году. В это список вошли почти все соседи нашей страны.
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