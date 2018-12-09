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Продукция БМЗ борется за звание «Лучшие товары Республики Беларусь»
10.12.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Продукция ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК» участвует в конкурсе «Лучшие товары Республики Беларусь». В настоящее время на сайте Госстандарта началось голосование по выбору товаров, прошедших первый этап данного конкурса.
Обращаем ваше внимание, что во второй этап конкурса прошла также продукция предприятий холдинга «БМК»: шуруп универсальный (ОАО «РМЗ») и оси черновые для железнодорожного подвижного состава (ОАО «ММЗ»).
Голосование продлится до 12.12.2018 года.
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Продукция ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК» участвует в конкурсе «Лучшие товары Республики Беларусь». В настоящее время на сайте...
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