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ДТП в Жлобинском районе: женщина с ребенком доставлены в больницу
10.12.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
В Жлобинском районе вчера, 9 декабря, примерно в 10.30, произошло ДТП. 44-летний житель Светлогорска со своей семьей на автомобиле Seat Toledo двигался в направлении БМЗ по автодороге Р149.
Возле Жлобина водитель не учел погодные и дорожные условия, неправильно выбрал безопасную скорость, в результате чего съехал в кювет. Женщина-пассажир с 4-летним ребенком были доставлены в Жлобинскую ЦРБ.
Госавтоинспекция убедительно рекомендует водителям выбирать безопасную скорость движения, а так же учитывать погодные ( дорожные) метеорологические условия.
По материалам ОГАИ Жлобинского райисполкома подготовила Людмила КРИЧКО.
В этот же день в Жлобинском районе произошло еще одно ДТП со смертельным
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В Жлобинском районе вчера, 9 декабря, примерно в 10.30, произошло ДТП. 44-летний житель Светлогорска со своей семьей на автомобиле Seat Toledo двигался в...
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