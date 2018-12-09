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ДТП в Жлобинском районе: женщина с ребенком доставлены в больницу

10.12.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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ДТП в Жлобинском районе: женщина с ребенком доставлены в больницу

В Жлобинском районе вчера, 9 декабря, примерно в 10.30, произошло ДТП. 44-летний житель Светлогорска со своей семьей на автомобиле Seat Toledo двигался в направлении БМЗ по автодороге Р149.

Возле Жлобина водитель не учел погодные и дорожные условия, неправильно выбрал безопасную скорость, в результате чего съехал в кювет. Женщина-пассажир с 4-летним ребенком были доставлены в Жлобинскую ЦРБ.

Госавтоинспекция убедительно рекомендует водителям выбирать безопасную скорость движения, а так же учитывать погодные ( дорожные) метеорологические условия.

По материалам ОГАИ Жлобинского райисполкома подготовила Людмила КРИЧКО.


В этот же день в Жлобинском районе произошло еще одно ДТП со смертельным исходом

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В Жлобинском районе вчера, 9 декабря, примерно в 10.30, произошло ДТП. 44-летний житель Светлогорска со своей семьей на автомобиле Seat Toledo двигался в...
 
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