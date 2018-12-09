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В магазинах Слуцка начался сбор товаров для инвалидов
10.12.2018 — Разное | Слуцк Город
Работники Слуцкой первичной организации Белорусской Ассоциации помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам (БелАПДииМИ) начали новогоднюю благотворительную акцию «Лучик надежды».
По субботам и воскресеньям волонтёры организации собирают подарки в магазинах «Радуга» на ул. 14-ти Партизан на на 1-м этаже торгового центра «Маяк».
БелАПДииМИ собирают в помощь инвалидам:
Для участия в акции можно просто купить в магазине любой из необходимых товаров и передать его волонтёрам.
Телефоны для справок:
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Работники Слуцкой первичной организации Белорусской Ассоциации помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам начали новогоднюю благотворительную...
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