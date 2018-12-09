В магазинах Слуцка начался сбор товаров для инвалидов





Работники Слуцкой первичной организации Белорусской Ассоциации помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам (БелАПДииМИ) начали новогоднюю благотворительную акцию «Лучик надежды».

По субботам и воскресеньям волонтёры организации собирают подарки в магазинах «Радуга» на ул. 14-ти Партизан на на 1-м этаже торгового центра «Маяк».

БелАПДииМИ собирают в помощь инвалидам:

продукты питания - сахар, масло подсолнечное, консервированный горошек, консервированная кукуруза, консервы, мука, крупы, макароны, лимонад, конфеты, вафли, печенье, соки и др.

канцтовары - детские книги, бумага А4, файлы, скрепки, папки, конверты, клей, блокноты и др.

средства гигиены - шампунь, мыло, крем, порошок стиральный, влажные салфетки, одноразовые пеленки, подгузники для детей (№4-№6) и взрослых (№2) и др.

детская одежда - носочки, колготы (детские рост 86-92, 104-110, 134-140).

Для участия в акции можно просто купить в магазине любой из необходимых товаров и передать его волонтёрам.







Если у Вас есть желание делать добро – присоединяйтесь! Вместе мы сможем больше!

Телефоны для справок:

Life +375(25)755-88-36 - Ванкевич Мария Олеговна,

МТС +375(29)507-27-70 - Никифорова Татьяна Игоревна









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