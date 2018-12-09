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В магазинах Слуцка начался сбор товаров для инвалидов

10.12.2018 — Разное | Слуцк Город  
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В магазинах Слуцка начался сбор товаров для инвалидов

Работники Слуцкой первичной организации Белорусской Ассоциации помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам (БелАПДииМИ) начали новогоднюю благотворительную акцию «Лучик надежды»

По субботам и воскресеньям волонтёры организации собирают подарки в магазинах «Радуга» на ул. 14-ти Партизан на на 1-м этаже торгового центра «Маяк».

БелАПДииМИ собирают в помощь инвалидам: 

  • продукты питания - сахар, масло подсолнечное, консервированный горошек, консервированная кукуруза, консервы, мука, крупы, макароны, лимонад, конфеты, вафли, печенье, соки и др.
  • канцтовары - детские книги, бумага А4, файлы, скрепки, папки, конверты, клей, блокноты и др.
  • средства гигиены - шампунь, мыло, крем, порошок стиральный, влажные салфетки, одноразовые пеленки, подгузники для детей (№4-№6) и взрослых (№2) и др.
  • детская одежда - носочки, колготы (детские рост 86-92, 104-110, 134-140). 

Для участия в акции можно просто купить в магазине любой из необходимых товаров и передать его волонтёрам.

В магазинах Слуцка начался сбор товаров для инвалидов

Если у Вас есть желание делать добро – присоединяйтесь! Вместе мы сможем больше!

Телефоны для справок:

  • Life +375(25)755-88-36 - Ванкевич Мария Олеговна,
  • МТС +375(29)507-27-70 - Никифорова Татьяна Игоревна

В магазинах Слуцка начался сбор товаров для инвалидов


Slutsk-Gorod.by

 
 
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Работники Слуцкой первичной организации Белорусской Ассоциации помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам начали новогоднюю благотворительную...
 
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