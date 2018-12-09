|
Под Любанью внедорожник вылетел в кювет - погибли два человека
10.12.2018 — Разное | Слуцк Город
Авария произошла в субботу, 8 декабря, на 79-м км автодороги Любань - Глуск.
"По предварительным данным, 32-летняя жительница Могилева за рулем Nissan не справилась с управлением. Она выехала за пределы проезжей части. Машина вылетела в кювет и столкнулась с деревом, - рассказал Сергей Чеботарев,
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства аварии устанавливаются.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По предварительным данным, 32-летняя жительница Могилева за рулем Nissan не справилась с управлением. Она выехала за пределы проезжей части. Машина вылетела в кювет и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)