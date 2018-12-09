Под Любанью внедорожник вылетел в кювет - погибли два человека





Авария произошла в субботу, 8 декабря, на 79-м км автодороги Любань - Глуск.

"По предварительным данным, 32-летняя жительница Могилева за рулем Nissan не справилась с управлением. Она выехала за пределы проезжей части. Машина вылетела в кювет и столкнулась с деревом, - рассказал Сергей Чеботарев, передаёт БЕЛТА. - В результате ДТП погибла водитель и ее 60-летний пассажир - также житель Могилева".

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства аварии устанавливаются.