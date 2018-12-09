Социально-экономическое развитие юго-восточного региона Могилевской области – на контроле КГК

На заседании коллегии Комитета госконтроля Могилевской области рассмотрены результаты контроля за ходом выполнения в текущем году Указа Президента Республики
Отмечено, что местными органами власти в целом принимаются меры по созданию благоприятных условий проживания населения региона. При этом ими не в полном объеме обеспечивается выполнение ряда показателей социально-экономического развития, в том числе по привлечению прямых иностранных инвестиций, увеличению уровня среднемесячной заработной платы и других.
Низкими темпами реализуется ряд мероприятий Программы, намеченных к выполнению за счет льготных кредитных ресурсов и собственных средств исполнителей.
По итогам заседания коллегии заинтересованным выработаны соответствующие предложения, контроль продолжается.