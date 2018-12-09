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Социально-экономическое развитие юго-восточного региона Могилевской области – на контроле КГК

10.12.2018 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Социально-экономическое развитие юго-восточного региона Могилевской области – на контроле КГКНа заседании коллегии Комитета госконтроля Могилевской области рассмотрены результаты контроля за ходом выполнения в текущем году Указа Президента Республики Беларусь от 8 июня 2015 года №235 и Программы социально-экономического развития юго-восточного региона Могилевской области на период до 2020 года. Об этом сообщил заместитель председателя ведомства Алексей Игликов.

Отмечено, что местными органами власти в целом принимаются меры по созданию благоприятных условий проживания населения региона. При этом ими не в полном объеме обеспечивается выполнение ряда показателей социально-экономического развития, в том числе по привлечению прямых иностранных инвестиций, увеличению уровня среднемесячной заработной платы и других.

Низкими темпами реализуется ряд мероприятий Программы, намеченных к выполнению за счет льготных кредитных ресурсов и собственных средств исполнителей.

По итогам заседания коллегии заинтересованным выработаны соответствующие предложения, контроль продолжается.

mogilev-region.gov.by

 
 
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На заседании коллегии Комитета госконтроля Могилевской области рассмотрены результаты контроля за ходом выполнения в текущем году Указа Президента Республики...
 
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