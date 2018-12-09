Стоимость проезда в городском общественном и пригородном транспорте подняли в Могилевской области. Данное решение принял Мооблисполком. Оно опубликовано на
Соответственно подорожали и проездные билеты (см.таблицу).
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Проезд в общественном транспорте подорожал на 5 копеек в Могилевской области
10.12.2018 — Разное | Маяк Преднепровья
Стоимость проезда в городском общественном и пригородном транспорте подняли в Могилевской области. Данное решение принял Мооблисполком. Оно опубликовано на
Соответственно подорожали и проездные билеты (см.таблицу).
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Стоимость проезда в городском общественном и пригородном транспорте подняли в Могилевской области. Данное решение принял Мооблисполком. Оно опубликовано...
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